Μήνυμα στο Ιράν από τη Ρωσία πως το Ισραήλ δεν θέλει νέο πόλεμο

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε το Σάββατο ότι η χώρα του έλαβε μήνυμα από τη Ρωσία που αναφέρει ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί μια νέα αναμέτρηση με την Τεχεράνη μετά τον πόλεμο του Ιουνίου που διήρκησε 12 ημέρες.«Φαίνεται ότι πριν από τρεις ή τέσσερις ημέρες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Νετανιάχου και του Πούτιν», δήλωσε ο Αραγτσί σχετικά με την επικοινωνία που είχαν προ ημερών οι δύο ηγέτες.Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «υπογράμμισε ότι», διευκρινίζοντας ότι το μήνυμα αυτό διαβιβάστηκε σε αναφορά προς τον Ιρανό πρέσβη στη Ρωσία.Το Ιράν και το Ισραήλ συγκρούστηκαν στρατιωτικά τον περασμένο Ιούνιο κατά τη διάρκεια ενός πολέμου 12 ημερών, ο οποίος ξέσπασε με την αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ κατά του ιρανικού εδάφους. Υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, επιστήμονες που συνδέονταν με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και εκατοντάδες πολίτες σκοτώθηκαν στη σύγκρουση, η οποία έληξε με κατάπαυση του πυρός.