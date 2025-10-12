ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση και στα διόδια Αφιδνών

Μήνυμα στο Ιράν από τη Ρωσία πως το Ισραήλ δεν θέλει νέο πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Ισραήλ Ρωσία

Μήνυμα στο Ιράν από τη Ρωσία πως το Ισραήλ δεν θέλει νέο πόλεμο

Το μήνυμα διαβιβάστηκε σε αναφορά προς τον Ιρανό πρέσβη στη Μόσχα

Μήνυμα στο Ιράν από τη Ρωσία πως το Ισραήλ δεν θέλει νέο πόλεμο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε το Σάββατο ότι η χώρα του έλαβε μήνυμα από τη Ρωσία που αναφέρει ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί μια νέα αναμέτρηση με την Τεχεράνη μετά τον πόλεμο του Ιουνίου που διήρκησε 12 ημέρες.

«Φαίνεται ότι πριν από τρεις ή τέσσερις ημέρες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Νετανιάχου και του Πούτιν», δήλωσε ο Αραγτσί σχετικά με την επικοινωνία που είχαν προ ημερών οι δύο ηγέτες.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «υπογράμμισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν», διευκρινίζοντας ότι το μήνυμα αυτό διαβιβάστηκε σε αναφορά προς τον Ιρανό πρέσβη στη Ρωσία.

Το Ιράν και το Ισραήλ συγκρούστηκαν στρατιωτικά τον περασμένο Ιούνιο κατά τη διάρκεια ενός πολέμου 12 ημερών, ο οποίος ξέσπασε με την αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ κατά του ιρανικού εδάφους. Υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, επιστήμονες που συνδέονταν με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και εκατοντάδες πολίτες σκοτώθηκαν στη σύγκρουση, η οποία έληξε με κατάπαυση του πυρός.

Ειδήσεις σήμερα:

Το protothema στο κέντρο του Τελ Αβίβ: Πάνω από 150.000 άνθρωποι στη συγκέντρωση των συγγενών για τους ομήρους - Δείτε βίντεο

Πέθανε στα 79 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον

Με απινιδωτή και ΚΑΡΠΑ για πάνω από μία ώρα προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον 6χρονο που πνίγηκε σε πισίνα στη Σαντορίνη
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης