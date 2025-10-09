Μέση Ανατολή: Οι IDF θα εξακολουθήσουν να ελέγχουν το 53% της Γάζας μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης πυρός
Μέση Ανατολή: Οι IDF θα εξακολουθήσουν να ελέγχουν το 53% της Γάζας μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης πυρός
Μέσα σε 24 ώρες από την επικύρωση της συμφωνίας στο υπουργικό του Ισραήλ, οι IDF αναμένεται να υποχωρήσουν στις προκαθορισμένες γραμμές ανάπτυξης - Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την παραλαβή των ομήρων, ζωντανών και νεκρών
Τα στρατεύματά του από τη Λωρίδα της Γάζας θα αρχίσει να αποσύρει ο ισραηλινός στρατός, όταν η κυβέρνηση Νετανιάχου επικυρώσει επίσημα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα αργότερα απόψε, ανέφεραν Ισραηλινοί αξιωματούχοι,
Μέσα σε 24 ώρες, οι IDF αναμένεται να υποχωρήσουν στις προκαθορισμένες γραμμές ανάπτυξης, διατηρώντας τον έλεγχο σε λίγο περισσότερο από το μισό της επικράτειας της Γάζας — περίπου στο 53% — το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται εκτός αστικών περιοχών.
Μετά την απόσυρση, ο στρατός θα ελέγχει μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος ολόκληρων των συνόρων της Γάζας, περιλαμβανομένου του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας — της περιοχής των συνόρων Αιγύπτου – Γάζας — καθώς και τις περιοχές Μπέιτ Χανούν και Μπέιτ Λαχίγια στα βόρεια της Λωρίδας, μια ορεινή περιοχή στα ανατολικά περίχωρα της Πόλης της Γάζας, και μεγάλα τμήματα της Ράφα και της Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα.
Μέσα σε 72 ώρες από την υποχώρηση των IDF, η Χαμάς πρόκειται να απελευθερώσει τους 48 ομήρους που κρατά, ξεκινώντας από τους 20 που θεωρούνται ζωντανοί. Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει ενημερώσει στο παρελθόν τους διαμεσολαβητές ότι δεν γνωρίζει την τοποθεσία ορισμένων σορών των ομήρων, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει την παράδοσή τους.
Οι ζωντανοί όμηροι θα παραδοθούν από τη Χαμάς σε εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού χωρίς καμία επίσημη τελετή. Ο Ερυθρός Σταυρός θα τους μεταφέρει σε μονάδες των IDF που θα τους περιμένουν εντός της Γάζας.
Στη συνέχεια, οι όμηροι θα συνοδευθούν εκτός Γάζας στη στρατιωτική βάση Ρεΐμ, κοντά στα σύνορα, όπου θα υποβληθούν σε ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση. Ορισμένα μέλη των οικογενειών τους αναμένεται να περιμένουν εκεί για να τους υποδεχτούν.
Οι IDF έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμοι να διαχειριστεί την ταυτόχρονη απελευθέρωση και των 20 ζωντανών ομήρων, εφόσον η Χαμάς επιλέξει να τους αφήσει όλους μαζί. Αργότερα, οι όμηροι και οι οικογένειές τους θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία στο κεντρικό Ισραήλ για περαιτέρω φροντίδα και για να συναντήσουν άλλα μέλη των οικογενειών τους. Όσοι χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα θα διακομιστούν αεροπορικώς στο νοσοκομείο Σορόκα στη Μπερσεβά, χωρίς να περάσουν από τη βάση Ρεΐμ.
Οι σοροί των νεκρών ομήρων θα παραληφθούν από στρατιώτες εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή στη μνήμη τους υπό την καθοδήγηση στρατιωτικού ραβίνου. Σύμφωνα με τον στρατό, τα φέρετρα θα εξεταστούν επίσης από πυροτεχνουργούς «για λόγους ασφαλείας».
Τα φέρετρα των πολιτών ομήρων θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Άμπου Καμπίρ για ταυτοποίηση — διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως δύο ημέρες. Οι σοροί των στρατιωτών θα μεταφερθούν στο στρατόπεδο Shura των IDF για ταυτοποίηση.
