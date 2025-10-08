«Πράξη πειρατείας» λέει η Τουρκία για την αναχαίτιση νέου στολίσκου από το Ισραήλ - Υπό κράτηση Γάλλοι και Ιταλοί
Η Άγκυρα αναφέρει πως Τούρκοι βουλευτές έχουν συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό
Η Τουρκία κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι επιδόθηκε σε «πράξη πειρατείας» αναχαιτίζοντας σκάφη ενός νέου διεθνούς στολίσκου για τη Γάζα στα ανοιχτά του παλαιστινιακού εδάφους.
«Η επέμβαση στα διεθνή ύδατα εναντίον του Στολίσκου της Ελευθερίας, ο οποίος επεδίωξε να σπάσει την παράνομη και απάνθρωπη πολιορκία που επιβάλλεται στη Γάζα, είναι μια πράξη πειρατείας», κατήγγειλε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, διευκρινίζοντας ότι Τούρκοι βουλευτές έχουν συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό.
Η «γενοκτονική» ισραηλινή κυβέρνηση στοχοθετεί όλα τα ειρηνικά μέτρα και αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή, βλάπτοντας παράλληλα τις ειρηνευτικές προσπάθειες, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο.
Στη δήλωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται ότι έχει αναληφθεί κάθε πρωτοβουλία για να απελευθερωθούν και να επιστρέψουν στην Τουρκία οι Τούρκοι πολίτες που κρατούνται από το Ισραήλ και ότι υπάρχει συντονισμός με άλλες χώρες για τους δικούς τους πολίτες.
Οι δικηγόροι 27 Γάλλων πολιτών ζητούν την απελευθέρωσή τους
Οι δικηγόροι 27 Γάλλων πολιτών, που επέβαιναν στα πλοία του διεθνούς στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε σήμερα το πρωί από τον στρατό του Ισραήλ, ζήτησαν με ανακοίνωσή τους την άμεση απελευθέρωσή τους.
«Οι 27 Γάλλοι πολίτες που επέβαιναν σε αυτά τα ανθρωπιστικά κομβόι συνελήφθησαν αυθαίρετα από τις ένοπλες δυνάμεις της ισραηλινής κατοχής και, μέχρι τώρα, κρατούνται παράνομα από το κράτος του Ισραήλ», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους ο Νινό Αρνό, η Ελσά Μαρσέλ, ο Αντριέν Μαουάς και η Σαρά Σαμέρ.
Οι δικηγόροι ζητούν «την αποτελεσματική προξενική και διπλωματική προστασία που τους οφείλει το γαλλικό κράτος», «την άμεση απελευθέρωση» των προσώπων αυτών «που κρατούνται αυθαίρετα από το ισραηλινό κράτος και την επιστροφή τους στη Γαλλία», όπως και «τη δίωξη και την τιμωρία των παράνομων ενεργειών του κράτους του Ισραήλ».
Παράλληλα στην ανακοίνωσή τους εκφράζουν την ανησυχία «για τον σοβαρό κίνδυνο κακομεταχείρισης» των πελατών τους, ενώ προσθέτουν ότι πλέον έχει αποδειχθεί ότι ακτιβιστές έχουν πέσει θύματα απειλών, σωματικής βίας και ταπεινώσεων.
Εκτιμούν εξάλλου ότι αυτές οι ενέργειες «συνιστούν παραβίαση των δεσμευτικών κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς ναυτικού δικαίου, ενώ παραβιάζουν και τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των φυλακισμένων πολιτών».
«Περίπου δέκα οι Ιταλοί υπό προσωρινή κράτηση» τόνισε ο Ταγιάνι
«Η ιταλική πρεσβεία και το προξενείο μας στο Τελ Αβίβ παρακολουθούν από τα χαράματα την αναχαίτιση του νέου στολίσκου από το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό: οι Ιταλοί υπό προσωρινή κράτηση είναι περίπου δέκα», έγραψε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.
«Πρόκειται να τους παρασχεθεί όλη η αναγκαία προξενική βοήθεια, με αίτημα προς την ισραηλινή κυβέρνηση να εγγυηθεί τον σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων μέχρι την στιγμή της απέλασης», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός.
Την όλη υπόθεση παρακολουθεί και η μονάδα διαχείρισης κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών της Ρώμης.
