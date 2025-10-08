Ο Λεκορνί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής συμφωνίας στη Γαλλία για αποφυγή νέων εκλογών

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί
άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει εντός της ημέρας μία πολιτική συμφωνία που θα μπορούσε να αποτρέψει την προσφυγή σε νέες βουλευτικές εκλογές.
Μιλώντας από το πρωθυπουργικό μέγαρο, λίγο πριν αρχίσει τις διαδοχικές συναντήσεις του με τους εκπροσώπους τριών κομμάτων της Αριστεράς, τους Σοσιαλιστές, τους Οικολόγους και τους Κομμουνιστές, ο τελών υπό παραίτηση Γάλλος πρωθυπουργός διαπίστωσε οτι «υπάρχει βούληση»
των πολιτικών δυνάμεων να συμφωνήσουν επί του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 πριν το τέλος του έτους.
Στις δηλώσεις του, ο Λεκορνί ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους και αναφέρθηκε στις πρώτες 24 ώρες των πολιτικών διαβουλεύσεων που είχε μετά την παραίτηση της κυβέρνησης, την περασμένη Δευτέρα. Όπως είπε, αποδέχθηκε την αποστολή που του ανέθεσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν
, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες σχηματισμού μιας κυβέρνησης ευρείας αποδοχής, ικανής να εξασφαλίσει την ψήφιση του επόμενου κρατικού προϋπολογισμού.
Ο Λεκορνί δήλωσε ότι θα μεταβεί το βράδυ στο Μέγαρο των Ηλυσίων για να παρουσιάσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τα αποτελέσματα των συνομιλιών του με τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. «Παρά τα όσα γράφονται στον Τύπο, μπορώ να πω ότι από τις συναντήσεις μου με τους προέδρους της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας, καθώς και με τα κόμματα UDI, LIOT, Ρεπουμπλικανούς, Place Publique, MoDem, Horizon και Renaissance, προκύπτει μια κοινή βούληση να αποκτήσει η Γαλλία προϋπολογισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου»,
ανέφερε.
Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή η συναίνεση απομακρύνει το ενδεχόμενο διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι χρειάζεται συγκεκριμένο περιεχόμενο που θα επιτρέψει στη χώρα να προχωρήσει. Εξέφρασε επίσης την ανησυχία των πολιτικών κομμάτων για τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πολιτικής κρίσης, σημειώνοντας ότι ο στόχος για μείωση του δημόσιου ελλείμματος κάτω από 5% είναι κοινός και κρίσιμος για τη διεθνή αξιοπιστία της Γαλλίας και τη σταθερότητα των επιτοκίων.
Αναφερόμενος στη Νέα Καληδονία, υπογράμμισε ότι η πολιτική αβεβαιότητα καθυστερεί τη συζήτηση σημαντικών νομοθετημάτων, ενώ στάθηκε και στη διεθνή συγκυρία, με τις κρίσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της εικόνας της Γαλλίας στο εξωτερικό. «Πρέπει να βγούμε από αυτή την κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η επίτευξη προϋπολογισμού έως το τέλος του έτους αποτελεί προϋπόθεση για σταθερότητα και για τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών υπό ομαλές συνθήκες.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν
έχει δώσει προθεσμία ως σήμερα το βράδυ στον Λεκορνί για να διαπιστώσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τον σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνηση στη χώρα.