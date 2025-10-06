Καταγγελίες Ζελένσκι: Εξαρτήματα από εταιρείες 9 χωρών είχαν τα ρωσικά drones και οι πύραυλοι που έπληξαν την Ουκρανία
Καταγγελίες Ζελένσκι: Εξαρτήματα από εταιρείες 9 χωρών είχαν τα ρωσικά drones και οι πύραυλοι που έπληξαν την Ουκρανία
Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε για τις επιθέσεις σε βάρος της χώρας του το σαββατοκύριακο που πέρασε - Μεταξύ των χωρών που ανέφερε, βρίσκονται οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Γερμανία
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε σήμερα την παρουσία χιλιάδων εξαρτημάτων που κατασκευάζουν ξένες εταιρείες - κυρίως αμερικανικές, γερμανικές ή ακόμη και ιαπωνικές - στα συστήματα πυραύλων και drones που χρησιμοποίησε η Ρωσία για να πλήξει την Ουκρανία αυτό το σαββατοκύριακο.
«Στα μαζικά πλήγματα της νύχτας της 5ης Οκτωβρίου η Ρωσία χρησιμοποίησε 549 συστήματα όπλων που περιείχαν 102.785 εξαρτήματα ξένης κατασκευής», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο ίδιος ανέφερε εννέα χώρες τις οποίες κατηγόρησε ότι δεν εμπόδισαν την παροχή των εξαρτημάτων αυτών στη Ρωσία: τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ταϊβάν, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ολλανδία.
Εταιρείες από αυτές τις χώρες παρέχουν, μεταξύ άλλων, συστήματα υπολογιστών, μικροεπεξεργαστές, αισθητήρες και μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό, επιτρέποντας τη λειτουργία πυραύλων και drones, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο.
Οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι, όπως οι Iskander και οι Kinzhal, χρησιμοποιούν τεχνολογίες που εισάγονται από τις ΗΠΑ, αποκάλυψε.
Εξάλλου «οι μικροελεγκτές των drones κατασκευάζονται στην Ελβετία, ενώ οι μικροϋπολογιστές για τον έλεγχο πτήσης (αυτών των μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων) κατασκευάζονται στη Βρετανία», εξήγησε ο Ζελένσκι.
«Έχουμε κοινοποιήσει προτάσεις για τη μείωση αυτών των προμηθειών. Οι εταίροι μας έχουν ήδη λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το ποια εταιρεία και προϊόν πρέπει να στοχεύσουν και πώς να αντιδράσουν», είπε.
Η Ρωσία έχει εντείνει τις νυχτερινές, αεροπορικές επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας, με στόχο κυρίως το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας και την πρόκληση διακοπών ρεύματος.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Τσίπρας - Δείτε το βίντεο που προαναγγέλλει την ίδρυση νέου κόμματος
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
«Στα μαζικά πλήγματα της νύχτας της 5ης Οκτωβρίου η Ρωσία χρησιμοποίησε 549 συστήματα όπλων που περιείχαν 102.785 εξαρτήματα ξένης κατασκευής», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
In the fourth year of the full-scale war, Russia continues to obtain components for producing weapons. During the massive combined strike on Ukraine on the night of October 5, Russia used 549 weapon systems containing 102,785 foreign-made components — from companies in the United…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2025
Ο ίδιος ανέφερε εννέα χώρες τις οποίες κατηγόρησε ότι δεν εμπόδισαν την παροχή των εξαρτημάτων αυτών στη Ρωσία: τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ταϊβάν, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ολλανδία.
Εταιρείες από αυτές τις χώρες παρέχουν, μεταξύ άλλων, συστήματα υπολογιστών, μικροεπεξεργαστές, αισθητήρες και μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό, επιτρέποντας τη λειτουργία πυραύλων και drones, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο.
Οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι, όπως οι Iskander και οι Kinzhal, χρησιμοποιούν τεχνολογίες που εισάγονται από τις ΗΠΑ, αποκάλυψε.
Εξάλλου «οι μικροελεγκτές των drones κατασκευάζονται στην Ελβετία, ενώ οι μικροϋπολογιστές για τον έλεγχο πτήσης (αυτών των μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων) κατασκευάζονται στη Βρετανία», εξήγησε ο Ζελένσκι.
«Έχουμε κοινοποιήσει προτάσεις για τη μείωση αυτών των προμηθειών. Οι εταίροι μας έχουν ήδη λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το ποια εταιρεία και προϊόν πρέπει να στοχεύσουν και πώς να αντιδράσουν», είπε.
Η Ρωσία έχει εντείνει τις νυχτερινές, αεροπορικές επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας, με στόχο κυρίως το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας και την πρόκληση διακοπών ρεύματος.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Τσίπρας - Δείτε το βίντεο που προαναγγέλλει την ίδρυση νέου κόμματος
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα