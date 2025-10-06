Καταγγελίες Ζελένσκι: Εξαρτήματα από εταιρείες 9 χωρών είχαν τα ρωσικά drones και οι πύραυλοι που έπληξαν την Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Drones Πύραυλοι Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Καταγγελίες Ζελένσκι: Εξαρτήματα από εταιρείες 9 χωρών είχαν τα ρωσικά drones και οι πύραυλοι που έπληξαν την Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε για τις επιθέσεις σε βάρος της χώρας του το σαββατοκύριακο που πέρασε - Μεταξύ των χωρών που ανέφερε, βρίσκονται οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Γερμανία

Καταγγελίες Ζελένσκι: Εξαρτήματα από εταιρείες 9 χωρών είχαν τα ρωσικά drones και οι πύραυλοι που έπληξαν την Ουκρανία
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε σήμερα την παρουσία χιλιάδων εξαρτημάτων που κατασκευάζουν ξένες εταιρείες - κυρίως αμερικανικές, γερμανικές ή ακόμη και ιαπωνικές - στα συστήματα πυραύλων και drones που χρησιμοποίησε η Ρωσία για να πλήξει την Ουκρανία αυτό το σαββατοκύριακο.

«Στα μαζικά πλήγματα της νύχτας της 5ης Οκτωβρίου η Ρωσία χρησιμοποίησε 549 συστήματα όπλων που περιείχαν 102.785 εξαρτήματα ξένης κατασκευής», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο ίδιος ανέφερε εννέα χώρες τις οποίες κατηγόρησε ότι δεν εμπόδισαν την παροχή των εξαρτημάτων αυτών στη Ρωσία: τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ταϊβάν, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ολλανδία.

Εταιρείες από αυτές τις χώρες παρέχουν, μεταξύ άλλων, συστήματα υπολογιστών, μικροεπεξεργαστές, αισθητήρες και μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό, επιτρέποντας τη λειτουργία πυραύλων και drones, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι, όπως οι Iskander και οι Kinzhal, χρησιμοποιούν τεχνολογίες που εισάγονται από τις ΗΠΑ, αποκάλυψε.

Εξάλλου «οι μικροελεγκτές των drones κατασκευάζονται στην Ελβετία, ενώ οι μικροϋπολογιστές για τον έλεγχο πτήσης (αυτών των μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων) κατασκευάζονται στη Βρετανία», εξήγησε ο Ζελένσκι.

«Έχουμε κοινοποιήσει προτάσεις για τη μείωση αυτών των προμηθειών. Οι εταίροι μας έχουν ήδη λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το ποια εταιρεία και προϊόν πρέπει να στοχεύσουν και πώς να αντιδράσουν», είπε.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις νυχτερινές, αεροπορικές επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας, με στόχο κυρίως το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας και την πρόκληση διακοπών ρεύματος.


