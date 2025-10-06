Καταγγελίες Ζελένσκι: Εξαρτήματα από εταιρείες 9 χωρών είχαν τα ρωσικά drones και οι πύραυλοι που έπληξαν την Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε για τις επιθέσεις σε βάρος της χώρας του το σαββατοκύριακο που πέρασε - Μεταξύ των χωρών που ανέφερε, βρίσκονται οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Γερμανία