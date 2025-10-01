Συλλήψεις τριών μελών της Χαμάς στη Γερμανία - Ετοίμαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε εβραϊκά ιδρύματα

Στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας παρακολουθούσαν εδώ και καιρό την δράση των τριών ανδρών στο Βερολίνο, αλλά και την παραλαβή όπλων που έγινε χθες - «Δεν έχουμε καμία σχέση» λέει η οργάνωση σε ανακοίνωσή της