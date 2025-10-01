Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Συλλήψεις τριών μελών της Χαμάς στη Γερμανία - Ετοίμαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε εβραϊκά ιδρύματα
Συλλήψεις τριών μελών της Χαμάς στη Γερμανία - Ετοίμαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε εβραϊκά ιδρύματα
Στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας παρακολουθούσαν εδώ και καιρό την δράση των τριών ανδρών στο Βερολίνο, αλλά και την παραλαβή όπλων που έγινε χθες - «Δεν έχουμε καμία σχέση» λέει η οργάνωση σε ανακοίνωσή της
Οι γερμανικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ανδρών που φέρονται να είναι μέλη της Χαμάς και σχεδίαζαν επιθέσεις σε εβραϊκές εγκαταστάσεις στη Γερμανία. Όπως ανακοινώθηκε, δύο από τους συλληφθέντες είναι Γερμανοί υπήκοοι, ενώ ο τρίτος περιγράφεται ως άνδρας γεννημένος στον Λίβανο.
Στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας παρακολουθούσαν εδώ και καιρό την δράση των τριών ανδρών στο Βερολίνο, αλλά και την παραλαβή όπλων που έγινε χθες. Κατά την επιχείρηση σύλληψης, βρέθηκαν ένα τουφέκι ΑΚ-47 και ένα πιστόλι Glock και εκατοντάδες φυσίγγια. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε κατοικίες στην Λειψία και στο Ομπερχάουζεν της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας.
Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, σύμφωνα με το Spiegel, κατηγορεί τους συλληφθέντες για συμμετοχή σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση και για προετοιμασία σοβαρών πράξεων βίας οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο το κράτος.
Διαψεύδει η Χαμάς
Η Χαμάς αρνήθηκε το βράδυ της Τετάρτης οποιαδήποτε σχέση με τους τρεις άνδρες που συνελήφθησαν στη Γερμανία ως ύποπτοι για σχεδιασμό επιθέσεων σε εβραϊκά και ισραηλινά ιδρύματα.
Η Χαμάς «δεν έχει καμία σχέση με τα άτομα που συνελήφθησαν σήμερα (Τετάρτη) στη Γερμανία», αναφέρει χαρακτηριστικά η οργάνωση σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι οι ισχυρισμοί των γερμανικών αρχών ότι οι συλληφθέντες είχαν σχέσεις με τη Χαμάς ήταν «εντελώς αβάσιμοι».
