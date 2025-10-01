BILD για το περιστατικό στο Μόναχο: Άνδρας πυρπόλησε το σπίτι των γονιών του, σκότωσε τον πατέρα του και αυτοκτόνησε
Ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε τη μητέρα του και την 21χρονη κόρη του - Βρέθηκαν εκρηκτικά στην τσάντα του - Οι Αρχές έκλεισαν τον χώρο του Oktoberfest
Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση των εκρήξεων, που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στο Μόναχο, με το περιστατικό να συνδέεται άμεσα με μία οικογενειακή τραγωδία.
Σύμφωνα με την BILD, ο δράστης είναι ένας 57χρονος άνδρας, ο οποίος πυρπόλησε το σπίτι των γονιών του, πυροβόλησε και σκότωσε τον 90χρονο πατέρα του, ενώ τραυμάτισε την μητέρα του και την 21χρονη κόρη του τα ξημερώματα σε προάστιο του βόρειου Μονάχου.
Μετά την αποτρόπαια πράξη, ο δράστης φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του στη λίμνη Λέρχεναουερ. Η μητέρα και η κόρη του μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Ως κίνητρο του εγκλήματος εικάζεται οικογενειακή διένεξη για κληρονομικά ζητήματα.
Γείτονες της οικογένειας παρέδωσαν στην αστυνομία επιστολή από την οποία είναι προφανής κλιμακούμενη διαμάχη για κληρονομικά ζητήματα.
Ο νεκρός μετέφερε ένα σακίδιο πλάτης που περιείχε, σύμφωνα με την αστυνομία, έναν εκρηκτικό μηχανισμό που πρέπει ακόμη να απενεργοποιηθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Welt, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρήκαν χειροβομβίδες με συρματόσχοινα στην πολυκατοικία. Η απενεργοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στα ευρήματα της αστυνομίας συγκαταλέγεται και μία επιστολή του δράστη, η οποία - σύμφωνα με το δημοσίευμα - φέρεται να περιείχε «ασαφείς απειλές για εκρηκτικά στο Oktoberfest», χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί διευκρινίσεις.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή έλαβε χώρα μεγάλης έκτασης αστυνομική και πυροσβεστική επιχείρηση, ενώ οι Αρχές έκλεισαν έως τις 17:00 (τοπική ώρα) και τον χώρο του Oktoberfest, προκειμένου να διερευνήσουν πιθανή σύνδεση του περιστατικού με προειδοποίηση για βόμβα, από επιστολή που βρέθηκε στα προσωπικά αντικείμενα του δράστη.
Επιπλέον, εξετάζεται και ανάρτηση σε γνωστό ιστότοπο της ακροαριστεράς, σύμφωνα με την οποία τις πρώτες πρωινές ώρες «πυρπολήσαμε πολλά πολυτελή αυτοκίνητα στο βόρειο Μόναχο και κάναμε κατ' οίκον επισκέψεις. Επιπλέον, η πρωινή βόλτα ενός φασίστα δεν είχε ιδιαίτερα καλό τέλος».
Στο μεταξύ η ανάρτηση έχει αποσυρθεί από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας.
Βρήκαν εκρηκτικό μηχανισμό στο σακίδιό του
Εξετάζεται η σχέση με ιστότοπο της άκρας Αριστεράς
