Η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια είναι κρίσιμη, λέει ο Ζελένσκι
Η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια είναι κρίσιμη, λέει ο Ζελένσκι
Μία από τις γεννήτριες που παρείχαν έκτακτη ηλεκτροδότηση δεν λειτουργεί πλέον, επτά ημέρες μετά τη διακοπή των εξωτερικών γραμμών παροχής ρεύματος, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η κατάσταση στον υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια έχει γίνει κρίσιμη, με τον ρωσικό βομβαρδισμό να εμποδίζει τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των εξωτερικών γραμμών ηλεκτροδότησης στο εργοστάσιο.
Μιλώντας στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μία από τις γεννήτριες που παρείχαν έκτακτη ηλεκτροδότηση δεν λειτουργεί πλέον, επτά ημέρες μετά τη διακοπή των εξωτερικών γραμμών παροχής ρεύματος.
«Αυτή είναι η έβδομη ημέρα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν τέτοια επείγουσα κατάσταση στο εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Ο ρωσικός βομβαρδισμός έχει αποκόψει το εργοστάσιο από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο Ζελένσκι.
«Και τώρα έχουμε πληροφορίες ότι μία από τις γεννήτριες έχει σταματήσει να λειτουργεί», ανέφερε.
Μιλώντας στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μία από τις γεννήτριες που παρείχαν έκτακτη ηλεκτροδότηση δεν λειτουργεί πλέον, επτά ημέρες μετά τη διακοπή των εξωτερικών γραμμών παροχής ρεύματος.
«Αυτή είναι η έβδομη ημέρα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν τέτοια επείγουσα κατάσταση στο εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Ο ρωσικός βομβαρδισμός έχει αποκόψει το εργοστάσιο από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο Ζελένσκι.
«Και τώρα έχουμε πληροφορίες ότι μία από τις γεννήτριες έχει σταματήσει να λειτουργεί», ανέφερε.
Ειδήσεις σήμερα:
Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό: «Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» διατάζει ο Χέγκσεθ αξιωματικούς και οπλίτες
Πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο για 20.000 προσλήψεις το 2026 - Αναλυτικά η κατανομή τους
Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία το διήμερο Πέμπτη - Παρασκευή, πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό: «Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» διατάζει ο Χέγκσεθ αξιωματικούς και οπλίτες
Πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο για 20.000 προσλήψεις το 2026 - Αναλυτικά η κατανομή τους
Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία το διήμερο Πέμπτη - Παρασκευή, πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα