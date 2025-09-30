Η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια είναι κρίσιμη, λέει ο Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Ζαπορίζια Ρωσία

Μία από τις γεννήτριες που παρείχαν έκτακτη ηλεκτροδότηση δεν λειτουργεί πλέον, επτά ημέρες μετά τη διακοπή των εξωτερικών γραμμών παροχής ρεύματος, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η κατάσταση στον υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια έχει γίνει κρίσιμη, με τον ρωσικό βομβαρδισμό να εμποδίζει τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των εξωτερικών γραμμών ηλεκτροδότησης στο εργοστάσιο.

Μιλώντας στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μία από τις γεννήτριες που παρείχαν έκτακτη ηλεκτροδότηση δεν λειτουργεί πλέον, επτά ημέρες μετά τη διακοπή των εξωτερικών γραμμών παροχής ρεύματος.

«Αυτή είναι η έβδομη ημέρα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν τέτοια επείγουσα κατάσταση στο εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Ο ρωσικός βομβαρδισμός έχει αποκόψει το εργοστάσιο από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Και τώρα έχουμε πληροφορίες ότι μία από τις γεννήτριες έχει σταματήσει να λειτουργεί», ανέφερε. 

