Η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια είναι κρίσιμη, λέει ο Ζελένσκι

Μία από τις γεννήτριες που παρείχαν έκτακτη ηλεκτροδότηση δεν λειτουργεί πλέον, επτά ημέρες μετά τη διακοπή των εξωτερικών γραμμών παροχής ρεύματος, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο