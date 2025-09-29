Χωρίς ηλεκτροδότηση στις εγκαταστάσεις του μένει ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια
ΚΟΣΜΟΣ
Ζαπορίζια Πόλεμος στην Ουκρανία

Χωρίς ηλεκτροδότηση στις εγκαταστάσεις του μένει ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εργάζεται για να διευκολύνει την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

Χωρίς ηλεκτροδότηση στις εγκαταστάσεις του μένει ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια
Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια της Ουκρανίας εξακολουθεί να μην ηλεκτροδοτείται εκτός των εγκαταστάσεών του εδώ και έξι ημέρες, δήλωσε σήμερα Δευτέρα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γκρόσι είπε ότι συναντήθηκε με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα στη Βαρσοβία και αντήλλαξαν απόψεις για τον πυρηνικό σταθμό.

Προσθέτει ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εργάζεται για να διευκολύνει την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Ο σταθμός της Ζαπορίζια στην νότια Ουκρανία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, και η μία πλευρά κατηγορεί επανειλημμένα την άλλη ότι βομβαρδίζει τον σταθμό.


