Χωρίς ηλεκτροδότηση στις εγκαταστάσεις του μένει ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια

Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια της Ουκρανίας εξακολουθεί να μην ηλεκτροδοτείται εκτός των εγκαταστάσεών του εδώ και έξι ημέρες, δήλωσε σήμερα Δευτέρα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γκρόσι είπε ότι συναντήθηκε με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα στη Βαρσοβία και αντήλλαξαν απόψεις για τον πυρηνικό σταθμό.
Προσθέτει ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εργάζεται για να διευκολύνει την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.
Ο σταθμός της Ζαπορίζια στην νότια Ουκρανία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, και η μία πλευρά κατηγορεί επανειλημμένα την άλλη ότι βομβαρδίζει τον σταθμό.
Important meeting in Warsaw with 🇺🇦 @MFA_Ukraine’s @andrii_sybiha on the sidelines of @FundPulaskiego’s @warsawforum #WSF2025.— Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) September 29, 2025
We exchanged about the critical situation at #ZNPP, now without offsite power for 6 days. @IAEAorg is working to facilitate the restoration of power to… pic.twitter.com/tmw2UXtmPe
