Κίνα: Στην κυκλοφορία η ψηλότερη γέφυρα στον πλανήτη – Μειώνει τη διαδρομή από δύο ώρες στα… δύο λεπτά
Κίνα: Στην κυκλοφορία η ψηλότερη γέφυρα στον πλανήτη – Μειώνει τη διαδρομή από δύο ώρες στα… δύο λεπτά

Η εντυπωσιακή κατασκευή υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Μπέιπαν, σχεδόν εννέα φορές ψηλότερα από τη γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο

Η Κίνα εγκαινίασε σήμερα την ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο, τη Huajiang Grand Canyon Bridge, στην επαρχία Γκουιζού της νοτιοδυτικής χώρας, ένα έργο που θεωρείται θαύμα μηχανικής και αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις τοπικές μετακινήσεις.

Η εντυπωσιακή κατασκευή υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Μπέιπαν, σχεδόν εννέα φορές ψηλότερα από τη γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο. Με συνολικό μήκος 2.890 μέτρων, η γέφυρα διασχίζει το Μεγάλο Φαράγγι του Χουατζιάνγκ, γνωστό και ως «η ρωγμή της Γης». Το έργο ολοκληρώθηκε σε τρία χρόνια, με στόχο να μειώσει τον χρόνο ταξιδιού στην περιοχή από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά.



«Θα βελτιώσει σημαντικά την περιφερειακή συνδεσιμότητα και αποτελεί ένα έργο-ορόσημο που αναδεικνύει την καινοτομία της Κίνας», δήλωσε ο Zhang Yin, επικεφαλής του επαρχιακού τμήματος μεταφορών.

Η Γκουιζού, μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες επαρχίες της χώρας, τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε «χώρα των γεφυρών», έχοντας κατασκευάσει περισσότερες από 30.000 γέφυρες, ανάμεσά τους τρεις από τις ψηλότερες στον κόσμο. Σήμερα κατέχει σχεδόν τις μισές από τις 100 ψηλότερες γέφυρες παγκοσμίως, ενισχύοντας την εικόνα της Κίνας ως παγκόσμιου ηγέτη στις υποδομές.

