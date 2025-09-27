Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Ο Όρμπαν αντιγράφει τον Τραμπ και χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα Antifa
Ο Όρμπαν αντιγράφει τον Τραμπ και χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα Antifa
Η ουγγρική κυβέρνηση δημοσίευσε χθες μια επικαιροποιημένη λίστα οργανώσεων και ατόμων που χαρακτηρίζονται «τρομοκράτες»
Κάνοντας πράξη τη δέσμευσή του και ακολουθώντας την κίνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν προχώρησε σε κατασταλτικά μέτρα εναντίον του αριστερού κινήματος Antifa, χαρακτηρίζοντάς το τρομοκρατική οργάνωση.
Η ουγγρική κυβέρνηση δημοσίευσε χθες μια επικαιροποιημένη λίστα οργανώσεων και ατόμων που χαρακτηρίζονται «τρομοκράτες». Όσοι συμπεριλαμβάνονται στη λίστα αυτή βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις όπως δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, απαγορεύσεις ή περιορισμούς στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και απελάσεις και απαγορεύσεις εισόδου.
Η Βουδαπέστη αρχικά είχε συμπεριλάβει μόνο δύο οντότητες στη λίστ αυτή: μια μη καθορισμένη «οργάνωση Antifa» και μια ακροαριστερή εξτρεμιστική ομάδα γνωστή στη Γερμανία ως Hammerbande. Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Γερμανίας έχει κατηγορήσει μέλη της Hammerbande για συμμετοχή σε επιθέσεις εναντίον ακροδεξιών εξτρεμιστών σε επεισόδια που σημειώθηκαν στη Βουδαπέστη τον Φεβρουάριο του 2023.
«Είναι καιρός η Ουγγαρία να κατατάξει οργανώσεις όπως η Antifa ως τρομοκρατικές, ακολουθώντας το αμερικανικό παράδειγμα», είχε δηλώσει πριν μια εβδομάδα ο ακροδεξιός πρωθυπουργός Ορμπαν στην κρατική ραδιοτηλεόραση, αναφερόμενος ρητά στον πολιτικό σύμμαχό του Τραμπ.
Ο Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα στο οποίο χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» το κίνημα Antifa, την επομένη της επιμνημόσυνης τελετής στην Αριζόνα για τον δολοφονημένο υπερσυντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.
Ειδικοί έχουν επίσης επισημάνει ότι ο Τραμπ δεν έχει νομικό μηχανισμό για να χαρακτηρίσει το Antifa εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός μπορεί να αποδοθεί μόνο σε ξένες ομάδες.
Ειδήσεις σήμερα:
Times of Israel: Το σχέδιο 21 σημείων από τις ΗΠΑ για τη Γάζα - Παραμένουν οι κάτοικοι, αφοπλίζεται η Χαμάς, προοπτική για παλαιστινιακό κράτος
Δείτε βίντεο: Αλεπού σε εστιατόριο ξενοδοχείου στη Γλυφάδα, κυκλοφορούσε ανάμεσα στα τραπέζια
Ισχυρό πλήγμα στο τουρκολιβυκό μνημόνιο από την Αίγυπτο: Αποκρούει την προσπάθεια αμφισβήτησης των ελληνικών οικοπέδων νοτίως της Κρήτης
Η ουγγρική κυβέρνηση δημοσίευσε χθες μια επικαιροποιημένη λίστα οργανώσεων και ατόμων που χαρακτηρίζονται «τρομοκράτες». Όσοι συμπεριλαμβάνονται στη λίστα αυτή βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις όπως δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, απαγορεύσεις ή περιορισμούς στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και απελάσεις και απαγορεύσεις εισόδου.
Η Βουδαπέστη αρχικά είχε συμπεριλάβει μόνο δύο οντότητες στη λίστ αυτή: μια μη καθορισμένη «οργάνωση Antifa» και μια ακροαριστερή εξτρεμιστική ομάδα γνωστή στη Γερμανία ως Hammerbande. Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Γερμανίας έχει κατηγορήσει μέλη της Hammerbande για συμμετοχή σε επιθέσεις εναντίον ακροδεξιών εξτρεμιστών σε επεισόδια που σημειώθηκαν στη Βουδαπέστη τον Φεβρουάριο του 2023.
«Είναι καιρός η Ουγγαρία να κατατάξει οργανώσεις όπως η Antifa ως τρομοκρατικές, ακολουθώντας το αμερικανικό παράδειγμα», είχε δηλώσει πριν μια εβδομάδα ο ακροδεξιός πρωθυπουργός Ορμπαν στην κρατική ραδιοτηλεόραση, αναφερόμενος ρητά στον πολιτικό σύμμαχό του Τραμπ.
Ο Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα στο οποίο χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» το κίνημα Antifa, την επομένη της επιμνημόσυνης τελετής στην Αριζόνα για τον δολοφονημένο υπερσυντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.
Ειδικοί έχουν επίσης επισημάνει ότι ο Τραμπ δεν έχει νομικό μηχανισμό για να χαρακτηρίσει το Antifa εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός μπορεί να αποδοθεί μόνο σε ξένες ομάδες.
Ειδήσεις σήμερα:
Times of Israel: Το σχέδιο 21 σημείων από τις ΗΠΑ για τη Γάζα - Παραμένουν οι κάτοικοι, αφοπλίζεται η Χαμάς, προοπτική για παλαιστινιακό κράτος
Δείτε βίντεο: Αλεπού σε εστιατόριο ξενοδοχείου στη Γλυφάδα, κυκλοφορούσε ανάμεσα στα τραπέζια
Ισχυρό πλήγμα στο τουρκολιβυκό μνημόνιο από την Αίγυπτο: Αποκρούει την προσπάθεια αμφισβήτησης των ελληνικών οικοπέδων νοτίως της Κρήτης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα