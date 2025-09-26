Βίντεο: Παρουσιαστής του Fox News ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο του ΟΗΕ, μετά το απρόοπτο του Τραμπ με τις κυλιόμενες σκάλες - Υποχρεώθηκε σε συγγνώμη