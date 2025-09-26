Βίντεο: Παρουσιαστής του Fox News ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο του ΟΗΕ, μετά το απρόοπτο του Τραμπ με τις κυλιόμενες σκάλες - Υποχρεώθηκε σε συγγνώμη
Ο παρουσιαστής ζήτησε κατ’ ιδίαν συγγνώμη στη Μελίσα Φλέμινγκ, την επικεφαλής της υπηρεσίας επικοινωνιών του ΟΗΕ, αφού προηγουμένως τα Ηνωμένα Έθνη διαμαρτυρήθηκαν στο κανάλι
Τα Ηνωμένα Έθνη υπέστησαν σοκ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ, όταν ένας παρουσιαστής του συντηρητικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο του Οργανισμού, επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπισε προβλήματα με μια κυλιόμενη σκάλα και με τον τηλεϋποβολέα κατά τη Γενική Συνέλευση αυτής της εβδομάδας.
Ο παρουσιαστής, ονόματι, Τζέσι Γουότερς έκανε αυτό το σχόλιο ενώ συζητούσε την ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Ωστόσο, ο παρουσιαστής ζήτησε κατ’ ιδίαν συγγνώμη στη Μελίσα Φλέμινγκ, την επικεφαλής της υπηρεσίας επικοινωνιών του ΟΗΕ, αφού προηγουμένως τα Ηνωμένα Έθνη διαμαρτυρήθηκαν στο κανάλι για τα σχόλια που έκανε.
«Δεν είναι αστείο, ούτε αποτελεί ειρωνεία, να ζητάς τον βομβαρδισμό, τη ρίψη αερίων, την καταστροφή αυτού του κτιρίου. Αυτού του είδους η ρητορική είναι απαράδεκτη», είπε ο Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.
«Γνωρίζουμε με οδυνηρό τρόπο τι συμβαίνει όταν απευθύνονται απειλές σε βάρος των Ηνωμένων Εθνών. Χάσαμε φίλους μας στη Βαγδάτη. Εγώ ο ίδιος περπάτησα στα συντρίμμια του κτιρίου στο Αλγέρι, όταν βομβαρδίστηκε (η αποστολή του ΟΗΕ), οι συνάδελφοί μας στην Αμπούτζα βομβαρδίστηκαν επίσης», πρόσθεσε.
Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραπονέθηκε για την κυλιόμενη σκάλα που σταμάτησε μόλις πάτησε στο πρώτο σκαλί της και για τον τηλεϋποβολέα που δεν λειτουργούσε. «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, είτε να φύγουμε από τον ΟΗΕ ή να τον βομβαρδίσουμε. Ίσως να του ρίξουμε αέρια (…) πρέπει να τον καταστρέψουμε» είπε ο παρουσιαστής.
Ο ΟΗΕ λέει ότι η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε, αναγκάζοντας τον Τραμπ και τη σύζυγό του να την ανέβουν περπατώντας, επειδή ένας εικονολήπτης του Λευκού Οίκου ενεργοποίησε κατά λάθος τον μηχανισμό ασφαλείας. Όσον αφορά το πρόβλημα με τον τηλεϋποβολέα, ο ΟΗΕ λέει ότι ο χειρισμός του ήταν ευθύνη του Λευκού Οίκου.
Hey Sinclair! Here's Jesse Waters joking about bombing the UN. Are you going to preempt his program on Fox until he apologizes? pic.twitter.com/4Z4S7c37uL— Robert G. Logan 🇺🇸 (@CouncilW9) September 24, 2025
