Εκατοντάδες συλλήψεις σε αφρικανικές χώρες για απάτες μέσω Διαδικτύου – Παρίσταναν τις διασημότητες, εκβίαζαν τα θύματα

Περίπουσυνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε 14 αφρικανικές χώρες.Η επιχείρηση, που συντόνισε η Interpol και χρηματοδότησε η Βρετανία, είχε ως στόχο εγκληματικά δίκτυα που χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ψηφιακές πλατφόρμες για να αποσπάσουν χρήματα από τα θύματα σε απάτες ερωτικού χαρακτήρα και εκβίαση με τη χρήση άσεμνων εικόνων.Έχουν ταυτοποιηθεί. Η Interpol εκτιμά ότι τα θύματα συνολικά έχασαν σχεδόν 2,8 εκατομμύρια δολάρια.Τα θύματα ήταν διαφόρων ηλικιών, συνήθως όμως αυτές οι απάτες επηρεάζουν περισσότερο τους ηλικιωμένους.Περίπου 68 ύποπτοι συνελήφθησαν στη, όπου οι Αρχές κατάσχεσαν 835 συσκευές και εντόπισαν 108 θύματα. Οι Αρχές ανέκτησαν 70.000 δολάρια από τις εκτιμώμενες απώλειες ύψους 450.000 δολαρίων.Οι απατεώνες στη Γκάνα, μεταξύ άλλων, βιντεοσκοπούσαν κρυφά συνομιλίες με ερωτικό περιεχόμενο και τις χρησιμοποιούσαν για εκβιασμούς.Στη, η αστυνομία συνέλαβε 22 υπόπτους και αποκάλυψε δίκτυο που υποδυόταν διασημότητες και κατάφερε να εξαπατήσει 120 ανθρώπους, αποσπώντας περίπου 34.000 δολάρια.Στην, η αστυνομία συνέλαβε 24 υπόπτου και εντόπισε 809 θύματα. Οι απατεώνες χρησιμοποιούσαν ψεύτικα προφίλ στο Διαδίκτυο για να εκβιάζουν τα θύματα, απαιτώντας πληρωμές για να αποτρέψουν τη δημόσια έκθεση.Άλλες χώρες που συμμετείχαν στην επιχείρηση είναι το Μπενίν, η Μπουρκίνα Φάσο, η Γκάμπια, η Γουινέα, η Κένυα, η Νιγηρία, η Ρουάντα, η Νότια Αφρική, η Ουγκάντα και η Ζάμπια.