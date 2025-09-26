Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Εκατοντάδες συλλήψεις σε αφρικανικές χώρες για απάτες μέσω Διαδικτύου – Παρίσταναν τις διασημότητες, εκβίαζαν τα θύματα
Έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από 1.400 θύματα στη Γκάνα, τη Κένυα, την Αγκόλα και άλλες χώρες, τα οποία έχασαν σχεδόν 2,8 εκατομμύρια δολάρια
Περίπου 260 ύποπτοι για διαδικτυακή απάτη συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε 14 αφρικανικές χώρες.
Η επιχείρηση, που συντόνισε η Interpol και χρηματοδότησε η Βρετανία, είχε ως στόχο εγκληματικά δίκτυα που χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ψηφιακές πλατφόρμες για να αποσπάσουν χρήματα από τα θύματα σε απάτες ερωτικού χαρακτήρα και εκβίαση με τη χρήση άσεμνων εικόνων.
Έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από 1.400 θύματα στη Γκάνα, τη Κένυα, την Αγκόλα και αλλού. Η Interpol εκτιμά ότι τα θύματα συνολικά έχασαν σχεδόν 2,8 εκατομμύρια δολάρια.
Τα θύματα ήταν διαφόρων ηλικιών, συνήθως όμως αυτές οι απάτες επηρεάζουν περισσότερο τους ηλικιωμένους.
Περίπου 68 ύποπτοι συνελήφθησαν στη Γκάνα, όπου οι Αρχές κατάσχεσαν 835 συσκευές και εντόπισαν 108 θύματα. Οι Αρχές ανέκτησαν 70.000 δολάρια από τις εκτιμώμενες απώλειες ύψους 450.000 δολαρίων.
Οι απατεώνες στη Γκάνα, μεταξύ άλλων, βιντεοσκοπούσαν κρυφά συνομιλίες με ερωτικό περιεχόμενο και τις χρησιμοποιούσαν για εκβιασμούς.
Στη Σενεγάλη, η αστυνομία συνέλαβε 22 υπόπτους και αποκάλυψε δίκτυο που υποδυόταν διασημότητες και κατάφερε να εξαπατήσει 120 ανθρώπους, αποσπώντας περίπου 34.000 δολάρια.
Στην Ακτή Ελεφαντοστού, η αστυνομία συνέλαβε 24 υπόπτου και εντόπισε 809 θύματα. Οι απατεώνες χρησιμοποιούσαν ψεύτικα προφίλ στο Διαδίκτυο για να εκβιάζουν τα θύματα, απαιτώντας πληρωμές για να αποτρέψουν τη δημόσια έκθεση.
Άλλες χώρες που συμμετείχαν στην επιχείρηση είναι το Μπενίν, η Μπουρκίνα Φάσο, η Γκάμπια, η Γουινέα, η Κένυα, η Νιγηρία, η Ρουάντα, η Νότια Αφρική, η Ουγκάντα και η Ζάμπια.
