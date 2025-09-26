Ο Γερμανός υπ. Άμυνας λέει ότι ρωσικοί δορυφόροι καταδιώκουν γερμανικούς στο διάστημα

Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Ανησυχία στο Βερολίνο για ρωσικούς δορυφόρους που παρακολουθούν τους Intelsat – Κατηγορίες για «τυφλώσεις» και παρεμβολές
Καμπανάκι κινδύνου για την αυξανόμενη ικανότητα της Ρωσίας να διεξάγει επιχειρήσεις στο διάστημα έκρουσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, σε ομιλία του την Πέμπτη (25/9) σε διαστημικό συνέδριο στο Βερολίνο.
Ο Πιστόριους αναφέρθηκε ειδικά σε δύο ρωσικούς δορυφόρους, της σειράς Luch Olymp, οι οποίοι, σύμφωνα με το Βερολίνο, παρακολουθούν τους δορυφόρους Intelsat που χρησιμοποιούνται τόσο από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις όσο και από συμμάχους τους ενώ φτάνουν στο σημείο ακόμη και να τους «καταδιώξουν».
«Η Ρωσία και η Κίνα έχουν επεκτείνει τις δυνατότητές τους για πόλεμο στο διάστημα ραγδαία τα τελευταία χρόνια: Μπορούν να διαταράξουν τις λειτουργίες των δορυφόρων, να τους τυφλώσουν, να τους χειραγωγήσουν ή να τους καταστρέψουν κινητικά», δήλωσε, τονίζοντας ότι είναι αναγκαίο να ξεκινήσει συζήτηση για την ανάπτυξη αποτρεπτικών δυνατοτήτων και από τη Δύση.
Η γαλλική νεοφυής εταιρεία Aldoria δήλωσε πως τον Μάιο του 2024 παρατήρησε έναν από αυτούς τους δορυφόρους να εκτελεί «ξαφνική προσέγγιση» σε δορυφόρο σε γεωστατική τροχιά. Αντίστοιχα, η αμερικανική Slingshot Aerospace είχε εντοπίσει το 2023 μοτίβο «μη φιλικής συμπεριφοράς», με τον ρωσικό δορυφόρο να σταματά κοντά σε μη ρωσικά δορυφορικά μέσα.
Η Γερμανία προειδοποιεί ότι τέτοιες πρακτικές συνιστούν κλιμάκωση και δείχνουν πως το διάστημα εξελίσσεται σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης με τη Μόσχα.
Two Russian surveillance satellites are "pursuing" satellites used by the German Army.pic.twitter.com/tvapqJPxen— Clash Report (@clashreport) September 25, 2025
«Πορτοφολάδες» της διαστημικής εποχήςΟι δορυφόροι Olymp/Luch, που εκτοξεύτηκαν το 2014 και το 2023, έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές ότι «κρυφακούν» δορυφορικές επικοινωνίες άλλων χωρών. Όπως σημειώνουν ειδικοί, δεν χρειάζεται να «αγγίξουν» έναν άλλο δορυφόρο· αρκεί να προσεγγίσουν σε κοντινή απόσταση ώστε να καταγράψουν, να μπλοκάρουν ή να «τυφλώσουν» τις λειτουργίες του.
