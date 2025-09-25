Ο Τραμπ είναι πλέον «πιο κοντά» από ποτέ στην Ουκρανία, εκτιμά ο Μακρόν
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ είναι πλέον «πιο κοντά» από ποτέ στην Ουκρανία, εκτιμά ο Μακρόν

Αυτό θα αυξήσει την πίεση στη Ρωσία και θα την ενθαρρύνει να σταματήσει τις μάχες, να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος

Ο Τραμπ είναι πλέον «πιο κοντά» από ποτέ στην Ουκρανία, εκτιμά ο Μακρόν
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την εκτίμηση πως ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είναι πλέον «πιο κοντά από ποτέ» στην Ουκρανία και ελπίζει πως αυτό θα βοηθήσει στο να «αυξηθεί η πίεση» στη Ρωσία.

«Είδε το πνεύμα σοβαρότητας των Ευρωπαίων και τη δέσμευσή τους (…). Είδε επίσης τον ηρωισμό των Ουκρανών, του στρατού τους και την ικανότητά τους να αντισταθούν», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Arabiya.

Και «σε αυτό το πλαίσιο», είναι «πιστεύω, πιο κοντά στην Ουκρανία, στους Ευρωπαίους, όσο δεν ήταν ποτέ», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Και πιστεύω πως αυτό θα αυξήσει την πίεση στη Ρωσία και θα την ενθαρρύνει να σταματήσει τις μάχες, να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και να οικοδομήσει ένα δυνατό μέλλον για εκείνους και όλους εμάς», υπογράμμισε επίσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι

Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της

Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες


1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης