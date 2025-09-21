Η ΕΕ σχεδιάζει να περιορίσει τη ροή ρωσικών καυσίμων στις «εκτός γραμμής» Ουγγαρία και Σλοβακία
Η ΕΕ σχεδιάζει να περιορίσει τη ροή ρωσικών καυσίμων στις «εκτός γραμμής» Ουγγαρία και Σλοβακία
Εξετάζονται εμπορικά μέτρα κατά των εισαγωγών από τον αγωγό Ντρούζμπα, που τροφοδοτεί με ρωσικά καύσιμα Σλοβακία και Ουγγαρία – Παράλληλα προχωρά νέο πακέτο κυρώσεων με στόχο LNG και δεξαμενόπλοια
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την επιβολή εμπορικών περιορισμών στις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, που τροφοδοτεί την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, σε μια κίνηση που είναι ξεχωριστή από το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, που ανακοίνωσε μέσα στην εβδομάδα η Κομισιόν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να επιβάλουν περιορισμούς στη ροή ρωσικών καυσίμων προς τα δύο κράτη-μέλη, ως ξεχωριστό μέτρο από το νέο πακέτο κυρώσεων που θα στοχεύει το ρωσικό LNG και τα δεξαμενόπλοια που θεωρούνται μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας.
Σε αντίθεση με τις κυρώσεις που απαιτούν ομοφωνία, τα εμπορικά μέτρα όπως οι δασμοί μπορούν να επιβληθούν με απόφαση πλειοψηφίας, κάτι που δίνει στην ΕΕ τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε βασικό αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ έχει ζητήσει την επιβολή δασμών σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, παρά την αντίθεση της Βουδαπέστης και της Μπρατισλάβας.
Το Σάββατο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ανακοίνωσε ότι το νέο πακέτο κυρώσεων δεν θα περιλαμβάνει ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου, αλλά θα επηρεάσει τις εισαγωγές LNG. Τόνισε, παράλληλα, ότι η ΕΕ συνεχίζει να εργάζεται για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού LNG έως τις αρχές του 2027, ένα έτος νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να επιβάλουν περιορισμούς στη ροή ρωσικών καυσίμων προς τα δύο κράτη-μέλη, ως ξεχωριστό μέτρο από το νέο πακέτο κυρώσεων που θα στοχεύει το ρωσικό LNG και τα δεξαμενόπλοια που θεωρούνται μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας.
Σε αντίθεση με τις κυρώσεις που απαιτούν ομοφωνία, τα εμπορικά μέτρα όπως οι δασμοί μπορούν να επιβληθούν με απόφαση πλειοψηφίας, κάτι που δίνει στην ΕΕ τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε βασικό αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ έχει ζητήσει την επιβολή δασμών σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, παρά την αντίθεση της Βουδαπέστης και της Μπρατισλάβας.
Το Σάββατο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ανακοίνωσε ότι το νέο πακέτο κυρώσεων δεν θα περιλαμβάνει ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου, αλλά θα επηρεάσει τις εισαγωγές LNG. Τόνισε, παράλληλα, ότι η ΕΕ συνεχίζει να εργάζεται για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού LNG έως τις αρχές του 2027, ένα έτος νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα