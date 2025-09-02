Διαδηλώσεις στο Σικάγο για τις απειλές Τραμπ για την ανάπτυξη Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης

Οι δείκτες ανθρωποκτονιών στο Σικάγο έχουν υποχωρήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα. Και παρόλο που έρευνα του πανεπιστημίου του Σικάγου ανέφερε φέτος ότι σχεδόν οι μισοί κάτοικοι αισθάνονται ανασφάλεια τις νυχτερινές ώρες στις γειτονιές τους, πολλοί διαδηλωτές επέμειναν σήμερα πως αισθάνονται ασφαλείς.Η δημοτική αρχή του Σικάγου καθώς και ο κυβερνήτης της πολιτείας Ιλινόι έχουν ήδη προετοιμάσει τις κινήσεις τους σε περίπτωση ανάπτυξης ομοσπονδιακών δυνάμεων, αρχής γενομένης από νομικές προσφυγές που θα αμφισβητούν τη συνταγματικότητα αυτού του μέτρου.Ο δήμαρχος Τζόνσον υπέγραψε το Σάββατο εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει πως η αστυνομία του Σικάγου δεν θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά ή με πράκτορες των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Έδωσε επίσης εντολή στους αστυνομικούς της πόλης να φορούν τις επίσημες στολές τους, χωρίς μάσκες, ώστε να ξεχωρίζουν σε τυχόν επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας.Εν τω μεταξύ, συλλογικότητες για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παράτυπων μεταναστών έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν υποστήριξη από δικηγόρους και να στελεχώσουν τηλεφωνικά κέντρα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.«Οι άνθρωποι εδώ είναι υπερήφανοι που είμαστε μια πόλη-καταφύγιο», δήλωσε η 42χρονη Άντρεα Ρέγες, σχολιάζοντας τη σθεναρή αντίσταση της δημοτικής αρχής στις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ. «Δεν νομίζω πως θα εξελιχθούν καλά τα πράγματα εάν έρθει εδώ η Εθνοφρουρά», συμπλήρωσε.