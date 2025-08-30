Κατολίσθηση κατέστρεψε ολοσχερώς τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής στη Νορβηγία
Ένας Δανός που εργαζόταν στο σημείο αγνοείται και θεωρείται νεκρός

Μια κατολίσθηση που συνέβη σήμερα στη δυτική Νορβηγία παρέσυρε καταστρέφοντας ένα τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής μήκους πολλών δεκάδων μέτρων, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Μια μεγάλη τρύπα διασχίζει και τις δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου E6 και τη σιδηροδρομική γραμμή στο Λεβανγιέρ, όπου σημειώθηκε η κατολίσθηση, δείχνουν φωτογραφίες που δημοσίευσαν νορβηγικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας Δανός που εργαζόταν στο σημείο αγνοείται και θεωρείται νεκρός, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της περιοχής Τρόντελαγκ.

Δύο σπίτια κοντά στο σημείο της κατολίσθησης εκκενώθηκαν.

Η κρατική εταιρεία, αρμόδια για τη διαχείριση των υποδομών των νορβηγικών σιδηροδρόμων εκτελούσε εργασίες για τη σταθεροποίηση του εδάφους κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής, ανέφερε η διοίκηση της εταιρείας στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Ωστόσο, είναι νωρίς για να διαπιστωθεί αν αυτές οι εργασίες μπορεί να προκάλεσαν την κατολίσθηση, σύμφωνα με την εταιρεία.

Ο αυτοκινητόδρομος E6 θα παραμείνει κλειστός για μέρες, σύμφωνα με τον νορβηγικό φορέα οδοποιίας.


