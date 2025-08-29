Πόλεμος στην Ουκρανία: Για προκαταρκτική συμφωνία γύρω από τα εδαφικά, μίλησε ο Φιντάν, προκαλώντας ερωτηματικά
Ο Φιντάν θεωρεί πως η Ρωσία έχει υποχωρήσει σε σχέση με τις αρχικές της απαιτήσεις για το τέλος του πολέμου
Η Ρωσία εμφανίζεται διατεθειμένη να αποδεχθεί το «πάγωμα» των συγκρούσεων στο νότιο μέτωπο της Ουκρανίας, εφόσον της αναγνωριστεί το σύνολο της περιοχής του Ντονμπάς, είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, τονίζοντας ότι η Μόσχα έχει απομακρυνθεί από τις αρχικές της απαιτήσεις.
Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο TGRT Haber την Πέμπτη, ο Φιντάν ανέφερε ότι, σύμφωνα όσα έχει αντιληφθεί η Άγκυρα, η Ρωσία εμφανίζεται έτοιμη να παγώσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, εφόσον της παραχωρηθεί ολόκληρη η περιοχή του Ντονμπάς.
«Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια προκαταρκτική [συμφωνία] σχετικά με την επιστροφή του 25-30% του Ντονέτσκ και τη διατήρηση της γραμμής επαφής στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός.
Το γαλλικό πρακτορείο, που μετέδωσε τις δηλώσεις του Φιντάν, ανέφερε ότι δεν είναι σαφές ποιοι είναι αυτοί που έχουν φτάσει στην προκαταρκτική συμφωνία, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το ποιοι ακριβώς εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις.
Σε ερώτηση σχετικά με τα σχόλια του Φιντάν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε ότι η Μόσχα «σκόπιμα δεν αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες της συνομιλίας των δύο προέδρων στην Αλάσκα», επισημαίνοντας πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπονομεύσει τη διαδικασία ειρήνευσης.
