Πόλεμος στην Ουκρανία: Για προκαταρκτική συμφωνία γύρω από τα εδαφικά, μίλησε ο Φιντάν, προκαλώντας ερωτηματικά

Ο Φιντάν θεωρεί πως η Ρωσία έχει υποχωρήσει σε σχέση με τις αρχικές της απαιτήσεις για το τέλος του πολέμου