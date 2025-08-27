Δύο παιδιά σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε καθολικό σχολείο και εκκλησία στη Μινεάπολη της Μινεσότας

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Τουλάχιστον δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς στην εκκλησία Annunciation Church και σε παρακείμενο καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότας.νοσηλεύονται στο νοσοκομείο παίδων της Μινεσότα, χωρίς να γίνει γνωστό σε τι κατάσταση είναι.Ο δράστης, κατά την αστυνομία, έχει εξουδετερωθεί. Όπως έγινε γνωστό, έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του με το όπλο του.Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 08:30 της Τετάρτης (τοπική ώρα, 16:30 στην Ελλάδα) όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για πυροβολισμούς στην εκκλησία και το καθολικό σχολείο, στο οποίο φοιτούνΣήμερα ήταν ημέρα κατά την οποία όλοι οι μαθητές του σχολείου παρακολουθούν τη λειτουργία στην εκκλησία.Μαρτυρίες μιλούν για έναν άνδρα που ήταν ντυμένος στα μαύρα. Αργότερα έγινε γνωστό ότι κρατούσε ημιαυτόματο.Κάτοικος της περιοχής, όπως αναφέρει το Sky News, περιέγραψε ότισε διάστημα μερικών λεπτών. Είπε ότι οι πυροβολισμοί ήταν σποραδικοί και σίγουρα δεν ακουγόταν σαν πιστόλι, «οπότε πρέπει να ξαναγέμισε πολλές φορές».Άλλος ένας κάτοικος της περιοχής που επέστρεφε από το γυμναστήριο στο σπίτι του άκουσε μια σειρά από δυνατούς θορύβους που αρχικά νόμιζε ότι προέρχονταν από εργοτάξιο.Όπως είπε στο NBC είδε αρκετά παιδιά να βγαίνουν κλαίγοντας από το σχολείο. Τουλάχιστον τρία από αυτά είχαν αίματα. Είδε και ενήλικες που φαινόταν να είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού ή εργαζόμενοι στο σχολείο. «Μην μπαίνετε εκεί μέσα», είπε ένας από αυτούς.Δεν είναι γνωστό το κίνητρο του δράστη.Ο κυβερνήτης της Μινεσότας, Τιμ Γουόλτς, σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη στο σχολείο.