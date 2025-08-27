Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Δύο παιδιά σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε καθολικό σχολείο και εκκλησία στη Μινεάπολη της Μινεσότας
Ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του - Αναφορές για 20 τραυματίες - Σήμερα ήταν ημέρα λειτουργίας στην εκκλησία για όλους τους μαθητές του σχολείου - Ανάρτηση Τραμπ για το αιματηρό περιστατικό
Τουλάχιστον δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς στην εκκλησία Annunciation Church και σε παρακείμενο καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότας.
Έξι παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο παίδων της Μινεσότα, χωρίς να γίνει γνωστό σε τι κατάσταση είναι.
Ο δράστης, κατά την αστυνομία, έχει εξουδετερωθεί. Όπως έγινε γνωστό, έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του με το όπλο του.
Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 08:30 της Τετάρτης (τοπική ώρα, 16:30 στην Ελλάδα) όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για πυροβολισμούς στην εκκλησία και το καθολικό σχολείο, στο οποίο φοιτούν 370 παιδιά, από προσχολικής ηλικίας μέχρι περίπου 13-14 ετών.
Σήμερα ήταν ημέρα κατά την οποία όλοι οι μαθητές του σχολείου παρακολουθούν τη λειτουργία στην εκκλησία.
Κάτοικος της περιοχής, όπως αναφέρει το Sky News, περιέγραψε ότι άκουσε 30 έως 50 πυροβολισμούς σε διάστημα μερικών λεπτών. Είπε ότι οι πυροβολισμοί ήταν σποραδικοί και σίγουρα δεν ακουγόταν σαν πιστόλι, «οπότε πρέπει να ξαναγέμισε πολλές φορές».
Άλλος ένας κάτοικος της περιοχής που επέστρεφε από το γυμναστήριο στο σπίτι του άκουσε μια σειρά από δυνατούς θορύβους που αρχικά νόμιζε ότι προέρχονταν από εργοτάξιο.
Όπως είπε στο NBC είδε αρκετά παιδιά να βγαίνουν κλαίγοντας από το σχολείο. Τουλάχιστον τρία από αυτά είχαν αίματα. Είδε και ενήλικες που φαινόταν να είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού ή εργαζόμενοι στο σχολείο. «Μην μπαίνετε εκεί μέσα», είπε ένας από αυτούς.
Δεν είναι γνωστό το κίνητρο του δράστη.
Ο κυβερνήτης της Μινεσότας, Τιμ Γουόλτς, σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη στο σχολείο.
Τι λένε αυτόπτες μάρτυρεςΜαρτυρίες μιλούν για έναν άνδρα που ήταν ντυμένος στα μαύρα. Αργότερα έγινε γνωστό ότι κρατούσε ημιαυτόματο.
I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025
I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence.
🚨#BREAKING: Huge police presence outside a Catholic Church in Minneapolis, MN. Reports of multiple critical injuries and several de*ths. The church also houses a K-8 school.— Juan Torres (@juanpodcast1) August 27, 2025
Authorities have shut down nearby roads and ramps. The scene is flooded with law enforcement — an… pic.twitter.com/qC81RPFQt6
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του δηλώνει ότι έχει «ενημερωθεί πλήρως» για την ένοπλη επίθεση. Προσθέτει ότι το FBI «αντέδρασε γρήγορα» και βρίσκεται ήδη στον τόπο του συμβάντος.
