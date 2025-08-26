Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Ο Λευκός Οίκος απειλεί με διακοπή χρηματοδότησης τρεις Πολιτείες για νόμο που αφορά οδηγούς φορτηγών
Αφορμή ήταν ένα θανατηφόρο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη επαγγελματίας οδηγός που εργαζόταν παράνομα στις ΗΠΑ χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα
Το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα παρακρατήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της Καλιφόρνιας, της Ουάσινγκτον και του Νέου Μεξικού, εκτός και αν οι Πολιτείες υιοθετήσουν μέτρα με τα οποία θα πιστοποιείται ότι οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών γνωρίζουν επαρκώς την αγγλική γλώσσα.
Η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει σειρά μέτρων για το θέμα αυτό και την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι σταματά -με άμεση ισχύ- η έκδοση βίζας εργασίας για τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών.
Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι είπε την Τρίτη ότι το υπουργείο θα παρακρατήσει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια από την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση εάν οι τρεις Πολιτείες δεν συμμορφωθούν μέσα σε 30 ημέρες με το εκτελεστικό διάταγμα που είχε υπογράψει ο πρόεδρος Τραμπ τον Απρίλιο και αφορούσε τη γλωσσική επάρκεια των οδηγών.
Την περασμένη εβδομάδα ο Ντάφι είπε ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας των Μεταφορών (FMCSA) ανέλαβε να ερευνήσει ένα δυστύχημα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντας, όπου σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι. Στο δυστύχημα ενεπλάκη οδηγός, υπήκοος Ινδίας, ο οποίος δεν μιλά αγγλικά και βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ.
Ο οδηγός Χαρτζίντερ Σινγκ βαρύνεται με τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να κάνει παράνομα αναστροφή, προκαλώντας το πολύνεκρο δυστύχημα, αφού ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με το φορτηγό του.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι τρεις Πολιτείες δεν τηρούν τους κανόνες που θέσπισε ο Τραμπ.
Η απαίτηση να γνωρίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί την αγγλική γλώσσα με επάρκεια ήταν νόμος των ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια. Με την εκτελεστική εντολή του, ο Τραμπ ακύρωσε ουσιαστικά οδηγία σύμφωνα με την οποία οι επιθεωρητές δεν θα έπρεπε να θέτουν εκτός εργασίας τους οδηγούς εάν η μοναδική παράβασή τους ήταν η μη γνώση των αγγλικών.
Σύμφωνα με τη FMCSA, το 2023 περίπου το 16% των φορτηγατζήδων στις ΗΠΑ είχαν γεννηθεί σε άλλες χώρες.
Ο Κρις Σπίαρ, ο διευθύνων σύμβουλος της American Trucking Associations, της μεγαλύτερης ένωσης επαγγελματιών οδηγών, επαίνεσε τον υπουργό, τονίζοντας ότι κάθε οδηγός που εργάζεται στις ΗΠΑ «πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει τις πινακίδες, να επικοινωνεί με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και να καταλαβαίνει τις οδηγίες ασφαλείας».
