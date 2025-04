Το τραγικό τέλος της Βιρτζίνια Τζιουφρέ: Το κορίτσι που έγινε σκλάβα του σεξ και δεν δίστασε να κατονομάσει τον Επστάιν και τον πρίγκιπα Αντριου

Η Τζιουφρέ ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον πρίγκιπα Άντριου με εντολή της συνεργάτιδας του Έπστάϊν της φυλακισμένης Βρετανίδας κοσμικής Γκίσλεϊν Μάξγουελ, όταν ήταν μόλις 17 ετών. Στη φωτογραφία που η ίδια έδωσε στο φως της δημοσιότητας τη βλέπουμε μαζί με τους δύο

Η Βιρτζίνια Ρόμπερτς και η οικογένειά της μετακόμισαν στο Περθ

Οι αινιγματικές αναρτήσεις στο Instagram πριν την αυτοκτονία

Σε μεταγενέστερες αγωγές, η Τζιουφρέ δήλωσε ότι στην εφηβεία της ήταν υπάλληλος σπα στο Mar-a-Lago, το κλαμπ του προέδρου Τραμπ στο Palm Beach, όταν την πλησίασε το 2000 η φίλη και μετέπειτα υπάλληλος του Έπσταϊν, Γκίσλεϊν Μάξγουελ.Η Τζιουφρέ είπε ότι η Μάξγουελ την προσέλαβε ως μασέρ για τον Έπσταϊν, αλλά το ζευγάρι ουσιαστικά την έκανε σκλάβα του σεξ, πιέζοντας την να ικανοποιεί όχι μόνο τον Έπσταϊν αλλά και τους φίλους και συνεργάτες του.Η Τζιουφρέ είπε ότι ταξίδευε σε όλο τον κόσμο για σεξουαλικές συνευρέσεις με άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο πρίγκιπας Άντριου, ενώ ήταν 17 και 18 ετών.Ο δούκας της Υόρκης αρνήθηκε τον ισχυρισμό, όπως και η Μάξγουελ -η οποία έχει καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα- ενώ ο Έπσταϊν πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019.Κατέθεσε ομοσπονδιακή αγωγή εναντίον του Άντριου το 2021, την οποία συμφώνησε να διευθετήσει έναντι αδιευκρίνιστης αμοιβής το 2022. Εκείνος αρνήθηκε ότι έκανε ποτέ σεξ μαζί της.Είχε ισχυριστεί ότι έκανε σεξ με τον Άντριου τρεις φορές, στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού το 2001, στην έπαυλη του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη όταν ήταν 17 ετών και στις Παρθένες Νήσους όταν ήταν 18 ετών.Ο Άντριου αρνήθηκε επανειλημμένα τους ισχυρισμούς της και δήλωσε ότι δεν θυμάται να τη συνάντησε ποτέ, αν και μια φωτογραφία τους μαζί σε ένα αρχοντικό στο Λονδίνο, με το χέρι του γύρω από το γυμνό της μπούστο, συμπεριλήφθηκε στη μήνυση της Τζιουφρέ εναντίον του.Η Μάξγουελ εκτίει επί του παρόντος ποινή φυλάκισης 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή της Φλόριντα επειδή βοήθησε τον Έπσταϊν να κακοποιεί συστηματικά σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια.Η Τζιουφρέ γεννήθηκε στη Φλόριντα και μετακόμισε στην Αυστραλία με τον σύζυγό της Ρόμπερτ το 2019 πριν από τη σύλληψη του Έπσταϊν. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί τρία παιδιά.Πρόσφατα, είχε μοιραστεί στο Instagram εικόνες της από το κρεβάτι του νοσοκομείου, αφού είχε σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, δηλώνοντας ότι οι γιατροί της είπαν ότι είχε μόλις λίγες ημέρες ζωής.Είπε ότι το αυτοκίνητό της είχε χτυπηθεί από ένα σχολικό λεωφορείο που έτρεχε με πάνω από 60 μίλια/ώρα και το ατύχημα της είχε προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια.Τρεις ημέρες μετά την εμφάνιση της φωτογραφίας, εκπρόσωπος της Τζιουφρέ δήλωσε ότι «έκανε λάθος» και ότι δεν είχε σκοπό να μοιραστεί δημόσια τη συγκεκριμένη φωτογραφία.Στη συνέχεια επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια σειρά από αινιγματικές αναρτήσεις που προκάλεσαν ανησυχίες και προβληματισμό.Η Τζιουφρέ ανέβασε αρχικά το τραγούδι Somebody That I Used To Know. Αυτή η ανάρτηση ακολουθήθηκε γρήγορα από μια δεύτερη που δεν είχε τίτλο, φωτογραφία ή ήχο.Η δεύτερη ανάρτηση, απλώς μια μαύρη οθόνη, έγινε στη συνέχεια «highlight», στο feed της, συνοδευόμενη από το emoji της ραγισμένης καρδιάς ως τίτλο.Η Daily Mail Australia μίλησε στη συνέχεια με τον οδηγό του λεωφορείου και πολλούς αυτόπτες μάρτυρες του ατυχήματος, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για ένα «μικρό χτύπημα».Δύο ημέρες πριν από το τροχαίο δυστύχημα, στις 22 Μαρτίου, η Τζιουφρέ δημοσίευσε μια φωτογραφία των παιδιών της σε μια παραλία, συνοδευόμενη από μια προφανώς απελπισμένη έκκληση να τα δει.«Τα πανέμορφα μωρά μου δεν έχουν ιδέα πόσο πολύ τα αγαπώ και δηλητηριάζονται με ψέματα», έγραψε. «Μου λείπουν τόσο πολύ. Έχω περάσει από την κόλαση στα 41 μου χρόνια, αλλά αυτό με πονάει απίστευτα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Πληγώστε με, κακοποιήστε με, αλλά μην πάρετε τα μωρά μου. Η καρδιά μου είναι συντετριμμένη και κάθε μέρα που περνάει η θλίψη μου βαθαίνει».Στην ανάρτηση από το κρεβάτι του νοσοκομείου της μια εβδομάδα αργότερα, η Τζιουφρέ ανέφερε: «Έχω πάθει νεφρική ανεπάρκεια, μου έδωσαν τέσσερις ημέρες ζωής, με μετέφεραν σε εξειδικευμένο νοσοκομείο. Είμαι έτοιμη να φύγω, απλά όχι πριν δω τα μωρά μου για τελευταία φορά. Η καρδιά μου είναι συντετριμμένη και κάθε μέρα που περνάει η θλίψη μου βαθαίνει».Η πρώην δικηγόρος της Sigrid McCawley, η οποία την εκπροσώπησε κατά τη διάρκεια της αγωγής της εναντίον του πρίγκιπα Άντριου, δήλωσε: «Η Βιρτζίνια ήταν για μένα κάτι πολύ περισσότερο από πελάτισσα- ήταν μια αγαπημένη φίλη και μια απίστευτη υπέρμαχος άλλων θυμάτων. Το θάρρος της με ώθησε να αγωνιστώ σκληρότερα και η δύναμή της προκαλούσε δέος. Ο κόσμος έχασε σήμερα έναν εκπληκτικό άνθρωπο. Αναπαύσου εν ειρήνη, γλυκέ μου άγγελε».Η εκπρόσωπός της Dini von Mueffling πρόσθεσε: «Η Βιρτζίνια ήταν ένα από τα πιο εξαιρετικά ανθρώπινα όντα που είχα ποτέ την τιμή να γνωρίσω. Βαθιά αγαπητή, σοφή και αστεία, ήταν φάρος για άλλους επιζώντες και θύματα. Λάτρευε τα παιδιά της και τα ζώα. Πάντα ενδιαφερόταν περισσότερο για μένα παρά για τον εαυτό της. Θα μου λείψει απερίγραπτα. Ήταν προνόμιο της ζωής μου να την εκπροσωπώ».