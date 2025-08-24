Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της American Airlines λόγω φωτιάς σε συσκευή επιβάτη: «Είδαμε κάτι να καίγεται στον διάδρομο»
Η πτήση από τη Φιλαδέλφεια προς το Φοίνιξ κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον μετά από αναφορές για καπνό στην καμπίνα

Συναγερμός σήμανε σε πτήση της American Airlines με προορισμό το Φοίνιξ, μετά από αναφορά ότι η συσκευή ενός επιβάτη πήρε φωτιά, αναγκάζοντας το πλήρωμα να προσγειωθεί εκτάκτως στο διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι η πτήση 357 προσγειώθηκε με ασφάλεια, μετά τις αναφορές για καπνό στην καμπίνα. «Η συσκευή περιορίστηκε άμεσα από τα μέλη του πληρώματος πριν την προσγείωση» σημείωσε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Οι Αρχές δεν διευκρίνισαν τι είδους συσκευή επρόκειτο, ωστόσο ομάδες έκτακτης ανάγκης ανέμεναν το αεροσκάφος στον διάδρομο, όταν αυτό προσγειώθηκε περίπου στις 11:50 το πρωί του Σαββάτου.

Η 22χρονη επιβάτιδα Αντριάνα Νοβέλο, σε βίντεο που κοινοποίησε στο ABC News, ανέφερε ότι καθόταν σε σειρά εξόδου κινδύνου και κοιμόταν όταν ξύπνησε από αεροσυνοδό που πήδηξε πάνω στη θέση της για να πάρει τον πυροσβεστήρα. «Ξεκίνησα να μυρίζω καπνό και πολλοί επιβάτες έβηχαν», περιέγραψε. «Όταν κοίταξα πίσω μου, μπορούσαμε να διακρίνουμε κάτι να καίγεται στον διάδρομο».

Η πτήση είχε απογειωθεί από τη Φιλαδέλφεια με προορισμό το Φοίνιξ και μετέφερε συνολικά 160 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

