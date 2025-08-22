Σημείωμα που έστειλε ο Τραμπ στον Όρμπαν για την ουκρανική επίθεση σε αγωγό πετρελαίου, δημοσίευσαν οι Ούγγροι
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Βίκτορ Όρμπαν Ουγγαρία Σλοβακία αγωγοί πετρελαίου Πετρέλαιο Ουκρανία Επίθεση

Οι Ουκρανοί χτύπησαν ξημερώματα Παρασκευής αγωγό στη Ρωσία, που τροφοδοτεί με πετρέλαιο ευρωπαϊκές χώρες - Σλοβακία και Ουγγαρία διαμαρτυρήθηκαν επίσημα στην ΕΕ

Την έντονη δυσαρέσκειά του για τις ουκρανικές επιθέσεις στον ρωσικό αγωγό Druzhba, που τροφοδοτεί με πετρέλαιο την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, δύο χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, εξέφρασε, σύμφωνα με τους Ούγγρους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε χειρόγραφη επιστολή προς τον πρωθυπουργό της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Magyar Nemzet, ο Ούγγρος πρωθυπουργός μοιράστηκε σε ιδιωτική ομάδα υποστηρικτών του στο Facebook μια σημείωση που έλαβε από τον Ντόναλντ Τραμπ σε συνέχεια επιστολής που είχε απευθύνει ο ίδιος ο Όρμπαν στον Αμερικανό πρόεδρο, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των επιθέσεων στον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας του.

«Βίκτορ, δεν μου αρέσει να ακούω κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ θυμωμένος γι’ αυτό. Πες το και στη Σλοβακία. Είσαι ο μεγάλος μου φίλος», έγραψε ο Τραμπ στη χειρόγραφη σημείωση που απηύθυνε στον Όρμπαν, την οποία αναδημοσίευσε στο Χ ο ευρωβουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Fidesz, Άντρας Λάσλο.



Η Ουκρανία υποστήριξε ότι ο αγωγός που χτύπησε, μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο και για την τροφοδοσία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, αιτιολογώντας έτσι τα πλήγματα στις εγκαταστάσεις του Druzhba. Ωστόσο, οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία στη Βουδαπέστη και τη Μπρατισλάβα για την ενεργειακή ασφάλεια και την τροφοδοσία των οικονομιών τους. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, οι κυβερνήσεις των δύο χωρών διαμαρτυρήθηκαν επίσημα στην Κομισιόν.




