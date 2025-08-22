Σημείωμα που έστειλε ο Τραμπ στον Όρμπαν για την ουκρανική επίθεση σε αγωγό πετρελαίου, δημοσίευσαν οι Ούγγροι
Σημείωμα που έστειλε ο Τραμπ στον Όρμπαν για την ουκρανική επίθεση σε αγωγό πετρελαίου, δημοσίευσαν οι Ούγγροι
Οι Ουκρανοί χτύπησαν ξημερώματα Παρασκευής αγωγό στη Ρωσία, που τροφοδοτεί με πετρέλαιο ευρωπαϊκές χώρες - Σλοβακία και Ουγγαρία διαμαρτυρήθηκαν επίσημα στην ΕΕ
Την έντονη δυσαρέσκειά του για τις ουκρανικές επιθέσεις στον ρωσικό αγωγό Druzhba, που τροφοδοτεί με πετρέλαιο την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, δύο χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, εξέφρασε, σύμφωνα με τους Ούγγρους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε χειρόγραφη επιστολή προς τον πρωθυπουργό της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Magyar Nemzet, ο Ούγγρος πρωθυπουργός μοιράστηκε σε ιδιωτική ομάδα υποστηρικτών του στο Facebook μια σημείωση που έλαβε από τον Ντόναλντ Τραμπ σε συνέχεια επιστολής που είχε απευθύνει ο ίδιος ο Όρμπαν στον Αμερικανό πρόεδρο, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των επιθέσεων στον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας του.
«Βίκτορ, δεν μου αρέσει να ακούω κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ θυμωμένος γι’ αυτό. Πες το και στη Σλοβακία. Είσαι ο μεγάλος μου φίλος», έγραψε ο Τραμπ στη χειρόγραφη σημείωση που απηύθυνε στον Όρμπαν, την οποία αναδημοσίευσε στο Χ ο ευρωβουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Fidesz, Άντρας Λάσλο.
Η Ουκρανία υποστήριξε ότι ο αγωγός που χτύπησε, μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο και για την τροφοδοσία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, αιτιολογώντας έτσι τα πλήγματα στις εγκαταστάσεις του Druzhba. Ωστόσο, οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία στη Βουδαπέστη και τη Μπρατισλάβα για την ενεργειακή ασφάλεια και την τροφοδοσία των οικονομιών τους. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, οι κυβερνήσεις των δύο χωρών διαμαρτυρήθηκαν επίσημα στην Κομισιόν.
Ειδήσεις σήμερα:
Όταν ο Χάουαρντ Στερν έκανε άσεμνα σχόλια στη Σοφία Βεργκάρα για το στήθος της - Η συνέντευξη του 2003 και οι αντιδράσεις
Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο
Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Magyar Nemzet, ο Ούγγρος πρωθυπουργός μοιράστηκε σε ιδιωτική ομάδα υποστηρικτών του στο Facebook μια σημείωση που έλαβε από τον Ντόναλντ Τραμπ σε συνέχεια επιστολής που είχε απευθύνει ο ίδιος ο Όρμπαν στον Αμερικανό πρόεδρο, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των επιθέσεων στον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας του.
«Βίκτορ, δεν μου αρέσει να ακούω κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ θυμωμένος γι’ αυτό. Πες το και στη Σλοβακία. Είσαι ο μεγάλος μου φίλος», έγραψε ο Τραμπ στη χειρόγραφη σημείωση που απηύθυνε στον Όρμπαν, την οποία αναδημοσίευσε στο Χ ο ευρωβουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Fidesz, Άντρας Λάσλο.
Donald Trump condemned Ukraine’s recent attack on the Druzhba oil pipeline, which undermines the energy security of two EU and NATO member states, Hungary and Slovakia.— András LÁSZLÓ MEP 🇭🇺 (@laszloan) August 22, 2025
For historical and geographical reasons, our countries have no alternative means of importing oil other than… pic.twitter.com/qkfebGA0IU
Η Ουκρανία υποστήριξε ότι ο αγωγός που χτύπησε, μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο και για την τροφοδοσία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, αιτιολογώντας έτσι τα πλήγματα στις εγκαταστάσεις του Druzhba. Ωστόσο, οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία στη Βουδαπέστη και τη Μπρατισλάβα για την ενεργειακή ασφάλεια και την τροφοδοσία των οικονομιών τους. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, οι κυβερνήσεις των δύο χωρών διαμαρτυρήθηκαν επίσημα στην Κομισιόν.
🇺🇸🇺🇦⚡🇷🇺 #BREAKING - After Trump's hint that Ukraine needs to go on the offensive, Ukrainian forces have just launched a HIMARS attacks against the Druzbha Pipeline, in Unecha, Bryansk oblast of Russia. pic.twitter.com/uZOHSnNPNV— Monitor𝕏 (@MonitorX99800) August 21, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Όταν ο Χάουαρντ Στερν έκανε άσεμνα σχόλια στη Σοφία Βεργκάρα για το στήθος της - Η συνέντευξη του 2003 και οι αντιδράσεις
Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο
Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα