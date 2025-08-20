Απίστευτοι χαρακτηρισμοί Μεντβέντεφ για Μακρόν: Ο βραχνιασμένος, αξιοθρήνητος κόκορας συνεχίζει να λαλεί, για να αποδείξει ότι είναι ο βασιλιάς στο κοτέτσι
«ΚΑΝΕΝΑ στράτευμα του ΝΑΤΟ ως ειρηνευτική δύναμη, η Ρωσία δεν πρόκειται να δεχθεί μια τέτοια "εγγύηση ασφάλειας"» ξεκαθάρισε στο Χ, απαντώντας στον Γάλλο πρόεδρο, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας

Με απίστευτες εκφράσεις, οι οποίες πόρρω απέχουν από τη συνηθισμένη διπλωματική γλώσσα, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, επιτέθηκε σήμερα στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επιμένει για την παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων σε ειρηνευτικές αποστολές στην Ουκρανία, όταν και εφόσον υπάρξει συμφωνία για τερματισμό του πολέμου.

«Ο άμυαλος Γάλλος πετεινός δεν μπορεί να ξεπεράσει την ιδέα της αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία. Έχει δηλωθεί ξεκάθαρα: ΚΑΝΕΝΑ στράτευμα του ΝΑΤΟ ως ειρηνευτική δύναμη. Η Ρωσία δεν πρόκειται να δεχθεί μια τέτοια "εγγύηση ασφάλειας"» έγραψε στο Χ ο νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και στενός συνεργάτης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Και προσέθεσε: «Όμως ο βραχνιασμένος, αξιοθρήνητος κόκορας συνεχίζει να λαλεί, για να αποδείξει ότι είναι ο βασιλιάς του κοτετσιού».


Υπενθυμίζεται ότι, σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Γάλλος πρόεδρος είπε χθες πως είναι υποχρέωση της «Συμμαχίας των Προθύμων» να συνδράμει με εκπαίδευση, εξοπλισμό, αλλά και κοινή δράση στα ουκρανικά εδάφη, αμέσως μετά την επίτευξη της όποιας συμφωνίας.

Παράλληλα, είχε χαρακτηρίσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν ως «αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας».

