Ολοκληρώθηκε η «μετακόμιση» της ιστορικής εκκλησίας της Κιρούνα - Κινδύνευε από την επέκταση ορυχείου

Η εντυπωσιακή εκκλησία της Κιρούνα, που θεωρείται ένα από τα ωραιότερα κτίρια στη Σουηδία,, έπειτα από ταξίδι πάνω σε ρυμουλκούμενη πλατφόρμα.Το κτίριο, ηλικίας 113 ετών, κινδύνευε από την επέκταση ορυχείου σιδήρου.Η εκμετάλλευση αυτού του ορυχείου, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, από τη σουηδική εταιρεία LKAB, αυξάνει τον κίνδυνο κατολισθήσεων και καθιζήσεων σε ορισμένες ζώνες.Για αυτόν τον λόγο, η, όπως εξάλλου και η κοινότητα όπου βρισκόταν, ήταν υποχρεωμένη να μετακομίσει σε νέο σημείο δίπλα στο κοιμητήριο της πόλης.Η εταιρεία είχε προτείνει να αποζημιώσει οικονομικά όσους επηρεάζονται από αυτήν την αναγκαστική μετεγκατάσταση ή να τους χτίσει νέα σπίτια. Επέλεξε όμως να μεταφέρει την, χωρίς να την διαλύσει, σε ένα ενιαίο κομμάτι.Η μετακίνησή της σε απόσταση 5 χιλιομέτρων ήταν ένα. Τοποθετήθηκε ολόκληρη πάνω σε τηλεχειριζόμενες πλατφόρμες που κινούνταν με ταχύτητα 500 μέτρων την ώρα.Το εγχείρημα μεταδόθηκε απευθείας από τη σουηδική τηλεόραση. Ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης και ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα νωρίς σήμερα το απόγευμα.«Όλα εξελίχθηκαν» είπε ο επικεφαλής της επιχείρησης, Ρόι Γκριφ, μιλώντας στη σουηδική τηλεόραση SVT.Την ώρα που η εκκλησία ακόμη κινούνταν, η πάστορας της Κιρούνα Λένα Τιάρνμπεργκ τέλεσε λειτουργία σε ένα «λααβού», μια παραδοσιακή καλύβα των αυτοχθόνων Σάμι.Η «μετακόμιση» της εκκλησίας προκάλεσε ζωηρό ενδιαφέρον καιπου πήγαν στην περιοχή για τον σκοπό αυτόν., ο οποίος συνομίλησε με έναν από τους υπευθύνους του εγχειρήματος, τον Αργεντινό Σεμπαστιάν Ντρούκερ. Ο βασιλιάς συμμετείχε επίσης σε μια προσπάθεια να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ συμμετοχής σε ένα «κιρκαφέ» - μια παράδοση που θέλει το εκκλησίασμα να συγκεντρώνεται για καφέ μετά τη λειτουργία ή στο διάλειμμά της.