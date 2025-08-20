Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση στην Κοστιαντινίφκα της ανατολικής Ουκρανίας
Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν από την επίθεση, η οποία σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Βαντίμ Φιλάσκιν, περιελάμβανε οκτώ βολές από ένα σύστημα πολλαπλού εκτοξευτήρα πυραύλων
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση ρωσικού πυροβολικού στην πόλη Κοστιαντινίφκα της ανατολικής Ουκρανίας, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι, καθώς τα στρατεύματα της Μόσχας προωθούνται για να περικυκλώσουν τον στρατηγικό κόμβο στην βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς της Ουκρανίας.
Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν από την επίθεση, η οποία σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Βαντίμ Φιλάσκιν, περιελάμβανε οκτώ βολές από ένα σύστημα πολλαπλού εκτοξευτήρα πυραύλων, στο στόχαστρο των οποίων βρέθηκε η τοπική αγορά.
Ο Φιλάσκιν κάλεσε τους κατοίκους να εκκενώσουν την πόλη, η οποία δέχεται ολοένα και περισσότερες επιθέσεις, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις την προσεγγίζουν από τρεις πλευρές.
Μόνο την Τρίτη ο Φιλάσκιν πρόσθεσε, ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν 10 κατευθυνόμενες βόμβες στην Κοστιαντινίφκα, η οποία επι ένα μεγάλο διάστημα λειτουργούσε ως ένα σημαντικός επιμελητειακός κόμβος για τα ουκρανικά στρατεύματα που υπερασπίζονται ένα κρίσιμο τμήμα στην πρώτη γραμμή του μετώπου.
«Οι Ρώσοι χτυπούν σκόπιμα για να σκοτώσουν και να ακρωτηριάσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αμάχους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.
Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοποιεί αμάχους, αλλά χιλιάδες έχουν σκοτωθεί από την πλήρη εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022. Οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σε μια λυσσαλέα επίθεση σε μεγάλο μέρος του Ντονμπάς. Το Κρεμλίνο φέρεται να έχει προτείνει την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από την περιοχή στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, την οποία το Κίεβο έχει απορρίψει κατηγορηματικά.
