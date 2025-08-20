Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη τριών οικισμών και πλήγματα σε λιμάνι
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη τριών οικισμών και πλήγματα σε λιμάνι
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του κατέλαβαν δύο οικισμούς στο Ντονέτσκ και έναν στο Ντνιπροπετρόφσκ
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν λιμενική υποδομή που προμηθεύει καύσιμα στις ουκρανικές δυνάμεις, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.
Στην ανακοίνωση δεν κατονομάζεται το λιμάνι. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα πως η Ρωσία έπληξε σταθμό διανομής αερίου στη νότια περιφέρεια της Οδησσού.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης πως οι δυνάμεις του κατέλαβαν τους οικισμούς Πανκίβκα και Σουχετσκέ στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ, καθώς και τον οικισμό Νοβογκεοργκιίβκα στην κεντροανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.
Οι δύο πρώτοι οικισμοί βρίσκονται κοντά στον τομέα του μετώπου όπου την περασμένη εβδομάδα ο ρωσικός στρατός είχε διασπάσει την ουκρανική άμυνα, ανάμεσα στο Ποκρόφσκ και την Κοστιαντινίβκα.
Ουκρανικές ενισχύσεις σταμάτησαν στη συνέχεια και περιόρισαν αυτή την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων, σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.
Ο οικισμός Νοβογκεοργκιίβκα βρίσκεται σε μια περιοχή στην οποία τα ρωσικά στρατεύματα είχαν διεισδύσει για πρώτη φορά τον Ιούλιο, διευρύνοντας το μέτωπο.
Ειδήσεις σήμερα:
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Στην ανακοίνωση δεν κατονομάζεται το λιμάνι. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα πως η Ρωσία έπληξε σταθμό διανομής αερίου στη νότια περιφέρεια της Οδησσού.
At night, the Russian Armed Forces destroyed the largest Ukrainian oil depot "Triton" in the Odessa region#Ukrainianoildepot #Russian #Ukraine️ #odessa pic.twitter.com/LiGLy6e03R— ViralVolt🟦 (@ViralVolT1) August 20, 2025
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης πως οι δυνάμεις του κατέλαβαν τους οικισμούς Πανκίβκα και Σουχετσκέ στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ, καθώς και τον οικισμό Νοβογκεοργκιίβκα στην κεντροανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.
Οι δύο πρώτοι οικισμοί βρίσκονται κοντά στον τομέα του μετώπου όπου την περασμένη εβδομάδα ο ρωσικός στρατός είχε διασπάσει την ουκρανική άμυνα, ανάμεσα στο Ποκρόφσκ και την Κοστιαντινίβκα.
Ουκρανικές ενισχύσεις σταμάτησαν στη συνέχεια και περιόρισαν αυτή την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων, σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.
Ο οικισμός Νοβογκεοργκιίβκα βρίσκεται σε μια περιοχή στην οποία τα ρωσικά στρατεύματα είχαν διεισδύσει για πρώτη φορά τον Ιούλιο, διευρύνοντας το μέτωπο.
Ειδήσεις σήμερα:
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα