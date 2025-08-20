Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη τριών οικισμών και πλήγματα σε λιμάνι

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν λιμενική υποδομή που προμηθεύει καύσιμα στις ουκρανικές δυνάμεις, μετέδωσε το πρακτορείοΣτην ανακοίνωση δεν κατονομάζεται το λιμάνι. Ο Ουκρανός πρόεδροςείχε δηλώσει νωρίτερα πως η Ρωσία έπληξε σταθμό διανομής αερίου στη νότια περιφέρεια τηςΤο ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης πως οι δυνάμεις του κατέλαβαν τους οικισμούςκαιστην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του, καθώς και τον οικισμόστην κεντροανατολική περιφέρεια τουΟι δύο πρώτοι οικισμοί βρίσκονται κοντά στον τομέα του μετώπου όπου την περασμένη εβδομάδα ο ρωσικός στρατός είχε διασπάσει την ουκρανική άμυνα, ανάμεσα στοκαι τηνΟυκρανικές ενισχύσεις σταμάτησαν στη συνέχεια και περιόρισαν αυτή την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων, σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.Ο οικισμόςβρίσκεται σε μια περιοχή στην οποία τα ρωσικά στρατεύματα είχαν διεισδύσει για πρώτη φορά τον Ιούλιο, διευρύνοντας το μέτωπο.