WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για αεροπορική υποστήριξη της ευρωπαϊκής δύναμης στην Ουκρανία - Τι εξετάζει το αμερικανικό Πεντάγωνο
Μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέθεσε στον αρχηγό της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Νταν Κέιν, να εκπονήσει σχέδιο με τις επιλογές για τις εγγυήσεις ασφάλειας «τύπου ΝΑΤΟ»
«Σήμα» ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν την αεροπορική τους δύναμη για να υποστηρίξουν μια ευρωπαϊκή δύναμη ασφαλείας στην Ουκρανία έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη αποκλείοντας, πάντως, την αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων.
Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, μετά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέθεσε στον αρχηγό της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Νταν Κέιν, να εκπονήσει σχέδιο με τις επιλογές για τις εγγυήσεις ασφάλειας «τύπου ΝΑΤΟ» για τη δύναμη αυτή, σύμφωνα με δυτικό αξιωματούχο.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αμερικανικό Πεντάγωνο θα μπορούσε να αναπτύξει αεροσκάφη έξω από την Ουκρανία για την προστασία των ευρωπαϊκών στρατευμάτων, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών για να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές δυνάμεις στη χώρα σε περίπτωση επίθεσης ή drones παρακολούθησης για την παρακολούθηση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.
Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν, επίσης, να μεταφέρουν ευρωπαϊκά στρατεύματα και εξοπλισμό με τα μεταφορικά αεροσκάφη τους, να παρέχουν συστήματα αεροπορικής άμυνας εδάφους στις ευρωπαϊκές δυνάμεις και να συνεισφέρουν στρατιωτικές πληροφορίες.
Ωστόσο το σχέδιο αυτό, σημειώνει η WSJ, αντιμετωπίζει μια σειρά σημαντικών διπλωματικών προκλήσεων καθώς η Ρωσία έχει αντιταχθεί στην ιδέα της αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία από μέλη του ΝΑΤΟ.
«Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας, την οποία έχουμε εκφράσει επανειλημμένα, ότι απορρίπτουμε κάθε σενάριο που προβλέπει την αποστολή στρατιωτικού σώματος στην Ουκρανία με τη συμμετοχή κρατών του ΝΑΤΟ», δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχαρόβα. Μια τέτοια κίνηση, είπε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της σύγκρουσης με απρόβλεπτες συνέπειες».
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, ασκούν πιέσεις εδώ και μήνες στην Ουάσιγκτον να υποστηρίξει αυτό που περιγράφουν ως «δύναμη διαβεβαίωσης» που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά την κατάπαυση του πυρός. Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι επιφυλακτικές όσον αφορά την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία χωρίς αυτό που οι Βρετανοί αποκαλούν «υποστήριξη» των ΗΠΑ, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούν να παρέμβουν σε περίπτωση επίθεσης κατά των στρατευμάτων.
Ένδειξη της ανησυχίας των μελών του ΝΑΤΟ για πιθανές στρατιωτικές κινήσεις της Μόσχας αποτέλεσε, πάντως, η ανακοίνωση της βορειοατλαντικής συμμαχίας χθες, Τρίτη, ότι οι στρατιωτικές της δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αεροπορικής άμυνας, τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού όταν ρωσικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.
