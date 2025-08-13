Το Μεξικό εκδίδει στις ΗΠΑ 26 καταζητούμενους για διακίνηση ναρκωτικών
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Καρτέλ ναρκωτικών

Το Μεξικό εκδίδει στις ΗΠΑ 26 καταζητούμενους για διακίνηση ναρκωτικών

Με φόντο την εντεινόμενη πίεση του Τραμπ να καταπολεμηθεί ειδικά η διακίνηση φαιντανύλης, 29 μέλη διαφόρων καρτέλ είχαν ήδη εκδοθεί στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο

Το Μεξικό εκδίδει στις ΗΠΑ 26 καταζητούμενους για διακίνηση ναρκωτικών
Οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι εκδόθηκαν στη δικαιοσύνη των ΗΠΑ ακόμη 26 πρόσωπα στα οποία έχουν ασκηθεί διώξεις για διακίνηση ναρκωτικών.



Με φόντο την εντεινόμενη πίεση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταπολεμηθεί ειδικά η διακίνηση φαιντανύλης, 29 μέλη διαφόρων καρτέλ είχαν ήδη εκδοθεί στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

Η μεταγωγή των 26 προσώπων –τα στοιχεία τους δεν αποκαλύφθηκαν– έγινε κατόπιν «αιτήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης» στην Ουάσιγκτον, το οποίο «δεσμεύτηκε ότι δεν θα ζητήσει» να επιβληθεί «η ποινή του θανάτου», εξήγησαν σε κοινή ανακοίνωσή τους η ομοσπονδιακή γραμματεία (το ομοσπονδιακό υπουργείο) Ασφαλείας και η γενική εισαγγελία του Μεξικού.





Ειδήσεις σήμερα:

Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)

Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής

Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης