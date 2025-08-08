ΗΠΑ: Δεν έχουμε κανένα σχέδιο να αναγνωρίσουμε παλαιστινιακό κράτος, είπε ο Τζέι Ντι Βανς

Ο Τραμπ «ήταν πολύ σαφής σχετικά με τους στόχους του, σχετικά με το τι θέλει να πετύχει στη Μέση Ανατολή και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό», τόνισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ