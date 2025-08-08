Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
ΗΠΑ: Δεν έχουμε κανένα σχέδιο να αναγνωρίσουμε παλαιστινιακό κράτος, είπε ο Τζέι Ντι Βανς
Ο Τραμπ «ήταν πολύ σαφής σχετικά με τους στόχους του, σχετικά με το τι θέλει να πετύχει στη Μέση Ανατολή και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό», τόνισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η χώρα του δεν έχει κανένα σχέδιο να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, ένα ζήτημα που σχεδιάζει να συζητήσει με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, σε συνάντηση που θα έχουν αργότερα σήμερα.
«Δεν έχουμε κανένα σχέδιο να αναγνωρίσουμε ένα παλαιστινιακό κράτος. Δεν ξέρω τι θα σήμαινε να αναγνωρίσουμε πραγματικά ένα παλαιστινιακό κράτος, δεδομένης της έλλειψης μιας λειτουργικής κυβέρνησης εκεί», σημείωσε ο Βανς μιλώντας δημοσιογράφους.
Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ήταν πολύ σαφής σχετικά με τους στόχους του, σχετικά με το τι θέλει να πετύχει στη Μέση Ανατολή και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό».
Ο Βανς συναντά τον Λάμι στην Οικία Τσίβενινγκ Χάουζ, την εξοχική κατοικία στη νότια Αγγλία που χρησιμοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών, στην αρχή ενός ταξιδιού στη Βρετανία, έχοντας μαζί την οικογένειά του.
Από την πλευρά του ο Λάμι δήλωσε ότι θα συζητήσει την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας στη συνάντηση του με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο. Μιλώντας μαζί με τον Βανς, είπε ότι οι σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ είναι "εξαιρετικές".
