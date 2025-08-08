Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Τραμπ: Οι δασμοί οδηγούν σε ιστορικά ρεκόρ το χρηματιστήριο
Όπως ανέφερε, «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» εισρέουν στα δημόσια ταμεία, ενισχύοντας την οικονομική ισχύ της χώρας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι δασμοί που έχουν επιβληθεί από την κυβέρνησή του έχουν «τεράστια θετική επίδραση» στο χρηματιστήριο, σημειώνοντας πως σχεδόν καθημερινά καταγράφονται νέα ρεκόρ. Όπως ανέφερε, «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» εισρέουν στα δημόσια ταμεία, ενισχύοντας την οικονομική ισχύ της χώρας.
Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόφαση ενός «ριζοσπαστικού αριστερού δικαστηρίου» σε αυτό το στάδιο, η οποία θα επιχειρούσε να «καταρρίψει ή να διαταράξει» τον πλούτο και την επιρροή των ΗΠΑ, η χώρα δεν θα μπορούσε ποτέ να ανακάμψει ή να αποπληρώσει τα τεράστια αυτά ποσά.
Σύμφωνα με τον Τραμπ, αν υπήρχε πρόθεση να ληφθεί απόφαση κατά του «πλούτου, της ισχύος και της δύναμης της Αμερικής», αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει στην αρχή της υπόθεσης, ώστε η χώρα να μην βρεθεί αντιμέτωπη με έναν τέτοιο κίνδυνο. «Δεν υπάρχει τρόπος να ανακάμψει η Αμερική από μια τέτοια δικαστική τραγωδία», είπε, προσθέτοντας ότι γνωρίζει το δικαστικό σύστημα «καλύτερα από οποιονδήποτε».
Τόνισε επίσης ότι έχει περάσει «δοκιμασίες και αβεβαιότητες» που δεν έχει αντιμετωπίσει κανείς άλλος στην ιστορία, και πως μέσα από «απόλυτα φρικτά αλλά και απίστευτα όμορφα πράγματα» μπορεί να προκύψει ελπίδα. Ολοκληρώνοντας, επεσήμανε ότι η χώρα «αξίζει επιτυχία και μεγαλείο, όχι αναταραχή και αποτυχία» καταλήγοντας με τη φράση: «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική».
