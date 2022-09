Βασίλισσα Ελισάβετ: Ανάρπαστα τα βιβλία για το Νοστράδαμο, λένε ότι προέβλεψε το θάνατό της

Κλείσιμο

Κατακόρυφη αύξηση καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στα βιβλία με τις προβλέψεις του Νοστράδαμου και ειδικότερα μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ. Και αυτό διότι πολλοί άνθρωποι υπαινίσσονται ότι ο Μισέλ ντε Νοστρεντάμ πριν από 450 χρόνια πρόεβλεψε τον θάνατο της.Ο Νοστράδαμος είχε προβλέψει τη Μεγάλη Φωτιά στο Λονδίνο, την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία και τους πολέμους που έπληξαν την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν από τον θάνατο της βασίλισσας στις 8 Σεπτεμβρίου, οι πωλήσεις βιβλίων του Mario Reading “Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future” έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.Μία εβδομάδα πριν από τον θάνατο της βασίλισσας, το συγκεκριμένο βιβλίο είχε πουλήσει μόλις πέντε αντίτυπα, αλλά μέχρι την εβδομάδα που τελείωσε στις 17 Σεπτεμβρίου είχαν πουληθεί σχεδόν 8.000 αντίτυπα, ωθώντας το στην κορυφή των τσαρτ, σύμφωνα με τους Sunday Times. Στο βιβλίο, που εκδόθηκε το 2006, ο Reading ερμηνεύει ένα τετράστιχο ως «η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ θα πεθάνει, περίπου στα 22, σε ηλικία περίπου 96 ετών».Η αυξημένη δημοτικότητα πιστεύεται ότι έχει αυξηθεί από τότε που τα αποσπάσματα έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πριν από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ , υπήρχαν υποδείξεις σύμφωνα με τις οποίες ο Νοστράδαμος είχε προβλέψει ακόμη και τον πόλεμο στην Ουκρανία, με αόριστες προτάσεις ότι η Γαλλία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ακόμη και μια απειλή από την ανατολή.«Ο γαλαζοκέφαλος θα βλάψει το ασπροκέφαλο σε τέτοιο βαθμό, καθώς η Γαλλία θα κάνει πολύ καλό και στους δύο», έγραφε χαρακτηριστικά. Πάντως ο ειδικός του Νοστράδαμου, Bobby Shailer, ωστόσο, τόνισε ότι θα μπορούσε να αναφέρεται σε έναν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο που θα μπορούσε να λάβει χώρα μέσα στα «επόμενα χρόνια».Την ίδια ώρα ένας μελετητής του διάσημου οραματιστή υποστηρίζει ότι ο θρυλικός Γάλλος προέβλεψε τόσο το τέλος του βασιλιά Κάρολου Γ', όσο και τον διάδοχο του, τον οποίο όμως «κανείς δεν περιμένει».Σύμφωνα με δημοσίευμα τηςο συγγραφέας Mario Reading, κορυφαίος ειδικός στον Νοστράδαμο, μέσα από τις σελίδες του νέου του βιβλίου υποστήριξε ότι με βάση μια παλιά «προφητεία» ο Κάρολος θα βασιλέψει λίγο και θα αναγκαστεί να παραιτηθεί από τον θρόνο για δύο λόγους.Πρώτον, η Κοινοπολιτεία θα φτάσει ένα βήμα πριν τη διάλυσή της καθώς τα μόνα μέλη της θα είναι οι κτήσεις στα βρετανικά νησιά, ενώ στη συνέχεια θα του ασκηθούν πιέσεις λόγω ηλικίας. Έτσι, θα παραιτηθεί από τον θρόνο και θα ορίσει έναν απρόσμενο διάδοχο. «Οι δυσαρέσκειες που έχει εναντίον του, καθώς έχει απέναντι ένα ορισμένο ποσοστό του βρετανικού πληθυσμού, μετά το διαζύγιό με την Νταϊάνα, θα αποβούν μοιραίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.Σύμφωνα με τον ίδιο λοιπόν, «ένας άνθρωπος θα τον αντικαταστήσει που δεν περίμενε ποτέ να γίνει βασιλιάς» και αυτός δεν είναι άλλος από τον γιο του Χάρι. «Αυτό σημαίνει ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος θα περίμενε να διαδεχθεί τον πατέρα του, δεν είναι πλέον στη φωτογραφία, σωστά;», προσθέτει στη συνέχεια.Ο πρίγκιπας Χάρι λοιπόν, λόγω αθέτησης υποχρεώσεων, θα γίνει βασιλιάς στη θέση του, αναφέρει ο Mario Reading, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για δική του πρόβλεψη, αλλά για «προφητεία» του Νοστράδαμου.