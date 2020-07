Στάνλεϊ Τζόνσον: Αυτή είναι η 25χρονη κολλητή του πατέρα του Μπόρις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

. Οέχεικαι το αποδεικνύει με τις επιλογές του: Ήλιος θάλασσα και Πήλιο... H κολλητή του φίλη είναιΤην γνώρισε στα τηλεοπτικό πλατό κι έκτοτε είναι..., πατέρας έξι παιδιών (από δύο γάμους) απολαμβάνει κάθε χρόνο τις διακοπές του, στην πολυτελή βίλα του στο πανέμορφομε τη δεύτερη σύζυγό του. Αυτή τη φορά όμως έδωσεκαι ντρόπιασε τον γιο του και πρωθυπουργό της χώρας.Παρά το γεγονός ότι η Αθήνα απαγορεύει τις απευθείας πτήσεις από Βρετανία μέχρι τις 15 Ιουλίου, ο Στάνλεϊ έφτασε χθες Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας.Ο πατέρας τουδεν μπορεί να τηρήσει τους κανόνες αλλά ούτε και τον ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων.Με την σταρ της βρετανικής τηλεόρασης,, συμμετείχαν στο διάσημο τηλεοπτικό σόου δείχνοντας μία απίστευτη άνεση μεταξύ τους.Ο Στάνλεϊ ποζάρειμε την οποία τους συνδέει κυρίως η αγάπη για το Συντηρητικό Κόμμα. Η Τόφολο είναι τόσο συντηρητική όσο η οικογένεια Τζόνσον. Εξού και το ψευδώνυμό της... «Ο Μπόρις με μπικίνι».Η Τζόρτζια γεννήθηκε στο Ντέβον τον Οκτώβριο τουτελείωσε σχολείο θηλέων και σπούδασε Νομική αν και δεν πήρε ποτέ το πτυχίο της. Εντάχθηκε στο Συντηρητικό Κόμμα από τα μαθητικά χρόνια.Έγινε διάσημη από την εμφάνισή της στην τηλεοπτική σειράτο 2014. Προτού εμφανιστεί στα τηλεοπτικα πλατό, εργάστηκε σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, σε οίκο ευγηρίας, σε οικογενειακή επιχείρηση δικηγόρων στο Ντέβον και στη συνέχεια στο δικηγορικό γραφείο Family Law in Partnership με έδρα το Λονδίνο. Όταν ρωτήθηκε από τους «The Sunday Times» για τους πολιτικούς που θαυμάζει, απάντησε: «Το πρότυπό της: Ζακ Γκόλντσμιθ και Τζέικομπ Ρις Μογκ. Τους λατρεύω. Ο Τζέικομπ είναι ο θεός του σεξ», δήλωσε.Τον Νοέμβριο του 2017, η Τόφολο έλαβε μέρος στο 17ο επεισόδιο του δικτύου ITV's,Στις 10 Δεκεμβρίου, αναδείχθηκε. Τον Οκτώβριο του 2019, εμφανίστηκε στο Celebrity Hunted - Stand Up to Cancer στο πλευρό του Στάνλειϊ Τζόνσον και από κάνουν παρέα.απέκτησε τέσσερα παιδιά από τον πρώτο του γάμο και δύο από τον δεύτερο. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει η καλή ζωή. Για τον λόγο αυτό αψήφισε τους κανόνες που επέβαλε ο γιος του, κι έκανε αυτό που ήθελε.. Από το μπαλκόνι μάλιστα του σπιτιού του στο Πήλιο δήλωσε σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mail»:«Είμαι στο Πήλιο για πολύ σημαντικές δουλειές καθώς προσπαθώ να θωρακίσω την περιουσία μου από τον κορωνοϊό ενόψει της ερχόμενης τουριστικής χρονιάς».«Πρέπει να πάρω μέτρα για την τήρηση αποστάσεων στην ιδιοκτησία μου καθώς εδώ το παίρνουν αυτό πολύ σοβαρά». Και πρόσθεσε: «Οι Έλληνες προσπαθούν να σταματήσουν τις μαζικές αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά είναι πολύ χαρούμενοι που ήρθα εδώ. Το μόνο που ήθελαν να ξέρουν είναι από που ερχόμουν και τι θα έκανα. Με θερμομέτρησαν και μου έκαναν τεστ». Ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού πρόσθεσε πως: «Πρέπει να δημιουργήσουμε αυτές τις αερογέφυρες το συντομότερο δυνατόν. Από όσα έχω δει οι αφίξεις των Βρετανών δεν θα κάνουν κακό στους Έλληνες αφού οι Έλληνες είναι τόσο προσεκτικοί».Τα βρετανικά μέσα εκτός του ότι φρόντισαν να διαφημίσουν με τον καλύτερο τρόπο την Ελλάδα,, ο οποίος συμβούλεψε τους Βρετανούς να ταξιδεύουν στο εξωτερικό μόνο όταν είναι απαραίτητο.