Τι πρέπει να έχουν οι πολίτες μέσα σε ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, προτείνει τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης. #redcross #hellenicredcross pic.twitter.com/kh8DergLZD — Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Hellenic Red Cross (@greekredcross) March 3, 2026

Το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου καλεί τους πολίτες να φτιάξουν προληπτικά σακίδιο έκτακτης ανάγκης

🎒 Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης



Δημιούργησε, προληπτικά, το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά προϊόντα, το οποίο θα μπορείς εύκολα να μεταφέρεις σε καταφύγιο, στο ενδεχόμενο που θα δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές. pic.twitter.com/BOc3T3hHZz — Υπουργείο Εσωτερικών Κυπριακή Δημοκρατία (@MinInteriorCY) March 3, 2026

- Φορτιστής κινητού τηλεφώνου- Γυαλιά οράσεως (εφεδρικό ζευγάρι)- Κλειδιά (αυτοκινήτου, σπιτιού)- Μετρητά (τα ΑΤΜ μπορεί να μη λειτουργούν)- Φωτοτυπίες βασικών εγγράφων (ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο)- Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα).Υπενθυμίζεται ότι χθες το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου καλούσε τους πολίτες να φτιάξουν προληπτικά το δικό τους σακίδιο έκτακτης ανάγκης με τα απαραίτητα προϊόντα, το οποίο θα είναι εύκολα μεταφερόμενο σε περίπτωση που δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές.Το σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά είδη που θα χρειαστούν σε περίπτωση εκκένωσης ή καταφυγίου, όπως τρόφιμα, νερό, πρώτες βοήθειες, φακούς καθώς και πολυεργαλεία.