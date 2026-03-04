Τι πρέπει να έχουν οι πολίτες μέσα σε ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Τι πρέπει να έχουν οι πολίτες μέσα σε ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Τα 14 απαραίτητα εφόδια που πρέπει να υπάρχουν μέσα σε ένα σακίδιο για τα τρία πρώτα 24ωρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) παρουσίασε μέσα από μία ανάρτηση στο Χ τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να έχουν οι πολίτες μέσα σε ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης 72 ωρών.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο YouTube επισημαίνονται τα 14 απαραίτητα εφόδια που οφείλουν να έχουν οι πολίτες μέσα στο σακίδιό τους για τα τρία πρώτα 24ωρα, ώστε να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Αναλυτικά η λίστα με τα 14 απαραίτητα εφόδια που πρέπει να υπάρχουν μέσα στο σακίδιο:
- Ραδιόφωνο με μπαταρίες (και εφεδρικές μπαταρίες) για να παρακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών
- Φάρμακα
- Κουτί πρώτων βοηθειών (οινόπνευμα, επιδέσμους, γάζες)
- Βασικά εργαλεία (πολυεργαλείο, ανοιχτήρι κονσερβών, σχοινί)
- Κονσέρβες (βρεφικές τροφές, τροφή για ζώα)
- Ζεστά ρούχα (μπουφάν, ισοθερμική κουβέρτα, γάντια, σκουφί)
- Φακός, κεριά, αναπτήρας, σπίρτα, πυξίδα
- Πόσιμο νερό (6 λίτρα ανά άτομο σε μπουκάλια)
Το σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά είδη που θα χρειαστούν σε περίπτωση εκκένωσης ή καταφυγίου, όπως τρόφιμα, νερό, πρώτες βοήθειες, φακούς καθώς και πολυεργαλεία.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, προτείνει τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης. #redcross #hellenicredcross pic.twitter.com/kh8DergLZD— Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Hellenic Red Cross (@greekredcross) March 3, 2026
Το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου καλεί τους πολίτες να φτιάξουν προληπτικά σακίδιο έκτακτης ανάγκηςΥπενθυμίζεται ότι χθες το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου καλούσε τους πολίτες να φτιάξουν προληπτικά το δικό τους σακίδιο έκτακτης ανάγκης με τα απαραίτητα προϊόντα, το οποίο θα είναι εύκολα μεταφερόμενο σε περίπτωση που δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές.
Το σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά είδη που θα χρειαστούν σε περίπτωση εκκένωσης ή καταφυγίου, όπως τρόφιμα, νερό, πρώτες βοήθειες, φακούς καθώς και πολυεργαλεία.
🎒 Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης— Υπουργείο Εσωτερικών Κυπριακή Δημοκρατία (@MinInteriorCY) March 3, 2026
Δημιούργησε, προληπτικά, το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά προϊόντα, το οποίο θα μπορείς εύκολα να μεταφέρεις σε καταφύγιο, στο ενδεχόμενο που θα δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές. pic.twitter.com/BOc3T3hHZz
