Τι πρέπει να έχουν οι πολίτες μέσα σε ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης Κύπρος Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Τι πρέπει να έχουν οι πολίτες μέσα σε ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Τα 14 απαραίτητα εφόδια που πρέπει να υπάρχουν μέσα σε ένα σακίδιο για τα τρία πρώτα 24ωρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Τι πρέπει να έχουν οι πολίτες μέσα σε ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) παρουσίασε μέσα από μία ανάρτηση στο Χ τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να έχουν οι πολίτες μέσα σε ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης 72 ωρών.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο YouTube επισημαίνονται τα 14 απαραίτητα εφόδια που οφείλουν να έχουν οι πολίτες μέσα στο σακίδιό τους για τα τρία πρώτα 24ωρα, ώστε να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



Αναλυτικά η λίστα με τα 14 απαραίτητα εφόδια που πρέπει να υπάρχουν μέσα στο σακίδιο:

- Ραδιόφωνο με μπαταρίες (και εφεδρικές μπαταρίες) για να παρακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών
- Φάρμακα
- Κουτί πρώτων βοηθειών (οινόπνευμα, επιδέσμους, γάζες)
- Βασικά εργαλεία (πολυεργαλείο, ανοιχτήρι κονσερβών, σχοινί)
- Κονσέρβες (βρεφικές τροφές, τροφή για ζώα)
- Ζεστά ρούχα (μπουφάν, ισοθερμική κουβέρτα, γάντια, σκουφί)
- Φακός, κεριά, αναπτήρας, σπίρτα, πυξίδα
- Πόσιμο νερό (6 λίτρα ανά άτομο σε μπουκάλια)
- Φορτιστής κινητού τηλεφώνου
- Γυαλιά οράσεως (εφεδρικό ζευγάρι)
- Κλειδιά (αυτοκινήτου, σπιτιού)
- Μετρητά (τα ΑΤΜ μπορεί να μη λειτουργούν)
- Φωτοτυπίες βασικών εγγράφων (ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο)
- Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα).

Το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου καλεί τους πολίτες να φτιάξουν προληπτικά σακίδιο έκτακτης ανάγκης

Υπενθυμίζεται ότι χθες το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου καλούσε τους πολίτες να φτιάξουν προληπτικά το δικό τους σακίδιο έκτακτης ανάγκης με τα απαραίτητα προϊόντα, το οποίο θα είναι εύκολα μεταφερόμενο σε περίπτωση που δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές. 

Το σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά είδη που θα χρειαστούν σε περίπτωση εκκένωσης ή καταφυγίου, όπως τρόφιμα, νερό, πρώτες βοήθειες, φακούς καθώς και πολυεργαλεία.

