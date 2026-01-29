Ρομποτική χειρουργική σπονδυλικής στήλης: Ακρίβεια, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

Η ρομποτική τεχνολογία αξιοποιείται την τελευταία δεκαετία, μεταξύ άλλων, και στον τομέα της σπονδυλικής στήλης, προσφέροντας πολλαπλά πλεονεκτήματα στις χειρουργικές επεμβάσεις, όπως η ακρίβεια, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα