Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Η στρατιωτική τεχνική που υπόσχεται να σας κοιμίσει σε 2 λεπτά - Τι λένε ειδικοί και πώς εφαρμόζεται
Η στρατιωτική τεχνική που υπόσχεται να σας κοιμίσει σε 2 λεπτά - Τι λένε ειδικοί και πώς εφαρμόζεται
Πώς λειτουργεί η τεχνική των δύο λεπτών για όσους αναζητούν τρόπους να αποκοιμηθούν γρήγορα, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες
Ο ύπνος μπορεί να γίνει… πολυτέλεια στις μέρες μας, ειδικά όταν το άγχος και οι σκέψεις δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε. Και ενώ οι γιατροί επιμένουν ότι οι 7–9 ώρες ύπνου είναι ιδανικές για την υγεία, πολλοί δυσκολεύονται να αποκοιμηθούν, με αποτέλεσμα κόπωση, κακή διάθεση και μειωμένη συγκέντρωση.
Για όσους μετρούν πρόβατα χωρίς αποτέλεσμα, μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από πιλότους μαχητικών και στρατιώτες υπόσχεται ότι μπορεί να οδηγήσει στον ύπνο μέσα σε μόλις δύο λεπτά. Σύμφωνα με το ladbible, η τεχνική, η οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά στο βιβλίο Relax and Win: Championship Performance του 1981, θεωρείται τόσο αποτελεσματική ώστε έχει βοηθήσει στρατιωτικούς να κοιμηθούν ακόμα και σε ζώνες μάχης.
Ο προπονητής φυσικής κατάστασης Τζάστιν Αγκουστίν επανέφερε τη μέθοδο στο προσκήνιο, σημειώνοντας ότι «δουλεύει για το 96% των ανθρώπων», αρκεί να εφαρμόζεται με συνέπεια.
1. Χαλάρωση του προσώπου
Ξεκινάτε από το τριχωτό της κεφαλής, συνεχίζετε με τους κροτάφους και κατεβαίνετε στο μέτωπο. Ο στόχος είναι να αφήσετε κάθε ένταση να φύγει.
2. Απελευθέρωση έντασης στο σώμα
Χαλαρώνουν οι ώμοι, τα χέρια, οι παλάμες και σταδιακά ολόκληρα τα πόδια. Φανταστείτε μια ζεστή αίσθηση να απλώνεται από το κεφάλι μέχρι τα δάχτυλα.
3. Εστίαση στην αναπνοή
Οι βαθιές και αργές αναπνοές ενισχύουν τη χαλάρωση και ηρεμούν το νευρικό σύστημα.
4. Καθαρισμός σκέψεων
Ο εγκέφαλος πρέπει να «αδειάσει» από αγχωτικές εικόνες – δουλειά, προβλήματα, υποχρεώσεις. Αν αυτό είναι δύσκολο, η τεχνική προτείνει μια απλή φράση: «Μην σκέφτεσαι», επαναλαμβανόμενη για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
5. Οραματισμός ήρεμων σκηνών
Η φαντασία παίζει καθοριστικό ρόλο. Δύο παραδείγματα που συστήνονται είναι ένα κανό σε μια ήρεμη λίμνη ή μια αιώρα σε παραλία, με τον ήχο των κυμάτων. Σε αυτό το στάδιο οι περισσότεροι πέφτουν για ύπνο.
Παρότι η τεχνική ακούγεται σαν «μαγική λύση», δεν αποδίδει απαραίτητα από την πρώτη μέρα. Ο Αγκουστίν επισημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν έως και έξι μήνες για να τελειοποιηθεί, ιδιαίτερα σε ανθρώπους με υπερδραστήριο μυαλό.
Αν, παρά την εξάσκηση, το πρόβλημα στον ύπνο παραμένει, ίσως χρειάζονται ευρύτερες αλλαγές. Πολλοί αναφέρουν ότι η διακοπή του αλκοόλ βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα του ύπνου τους, ενώ συνοδευτικά βοηθούν:
Για όσους μετρούν πρόβατα χωρίς αποτέλεσμα, μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από πιλότους μαχητικών και στρατιώτες υπόσχεται ότι μπορεί να οδηγήσει στον ύπνο μέσα σε μόλις δύο λεπτά. Σύμφωνα με το ladbible, η τεχνική, η οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά στο βιβλίο Relax and Win: Championship Performance του 1981, θεωρείται τόσο αποτελεσματική ώστε έχει βοηθήσει στρατιωτικούς να κοιμηθούν ακόμα και σε ζώνες μάχης.
Ο προπονητής φυσικής κατάστασης Τζάστιν Αγκουστίν επανέφερε τη μέθοδο στο προσκήνιο, σημειώνοντας ότι «δουλεύει για το 96% των ανθρώπων», αρκεί να εφαρμόζεται με συνέπεια.
Πώς λειτουργεί η τεχνική των δύο λεπτώνΗ διαδικασία ξεκινά με κάτι απλό αλλά θεμελιώδες: να νιώσετε απόλυτα άνετα στο κρεβάτι ή στον χώρο όπου κοιμάστε. Από εκεί και πέρα, η μέθοδος προχωρά σε συγκεκριμένα βήματα χαλάρωσης:
1. Χαλάρωση του προσώπου
Ξεκινάτε από το τριχωτό της κεφαλής, συνεχίζετε με τους κροτάφους και κατεβαίνετε στο μέτωπο. Ο στόχος είναι να αφήσετε κάθε ένταση να φύγει.
2. Απελευθέρωση έντασης στο σώμα
Χαλαρώνουν οι ώμοι, τα χέρια, οι παλάμες και σταδιακά ολόκληρα τα πόδια. Φανταστείτε μια ζεστή αίσθηση να απλώνεται από το κεφάλι μέχρι τα δάχτυλα.
3. Εστίαση στην αναπνοή
Οι βαθιές και αργές αναπνοές ενισχύουν τη χαλάρωση και ηρεμούν το νευρικό σύστημα.
4. Καθαρισμός σκέψεων
Ο εγκέφαλος πρέπει να «αδειάσει» από αγχωτικές εικόνες – δουλειά, προβλήματα, υποχρεώσεις. Αν αυτό είναι δύσκολο, η τεχνική προτείνει μια απλή φράση: «Μην σκέφτεσαι», επαναλαμβανόμενη για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
5. Οραματισμός ήρεμων σκηνών
Η φαντασία παίζει καθοριστικό ρόλο. Δύο παραδείγματα που συστήνονται είναι ένα κανό σε μια ήρεμη λίμνη ή μια αιώρα σε παραλία, με τον ήχο των κυμάτων. Σε αυτό το στάδιο οι περισσότεροι πέφτουν για ύπνο.
Παρότι η τεχνική ακούγεται σαν «μαγική λύση», δεν αποδίδει απαραίτητα από την πρώτη μέρα. Ο Αγκουστίν επισημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν έως και έξι μήνες για να τελειοποιηθεί, ιδιαίτερα σε ανθρώπους με υπερδραστήριο μυαλό.
Αν, παρά την εξάσκηση, το πρόβλημα στον ύπνο παραμένει, ίσως χρειάζονται ευρύτερες αλλαγές. Πολλοί αναφέρουν ότι η διακοπή του αλκοόλ βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα του ύπνου τους, ενώ συνοδευτικά βοηθούν:
- - σταθερό ωράριο ύπνου,
- - περιορισμός οθονών πριν το κρεβάτι,
- - ήπια άσκηση,
- - σωστή υγιεινή ύπνου γενικότερα.
Η στρατιωτική τεχνική, πάντως, παραμένει ένας από τους πιο ενδιαφέροντες –και συχνά αποτελεσματικούς– τρόπους για όσους αναζητούν τρόπους να αποκοιμηθούν γρήγορα, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα