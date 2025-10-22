Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Τζογάρουν, καπνίζουν και πίνουν αλκοόλ οι 16χρονοι στην Ελλάδα – Η σύγκριση με τους εφήβους της Ευρώπης
Έρευνα για το αλκοόλ, τον καπνό και τις ουσίες αποκαλύπτει ότι οι μαθητές 15-16 ετών στην Ελλάδα υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σχεδόν σε όλους τους δείκτες
Η εφηβεία αποτελεί μια κρίσιμη περίοδο διαμόρφωσης ταυτότητας, αλλά και αυξημένης ευαλωτότητας σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, από τη χρήση ουσιών και την κατανάλωση αλκοόλ, έως την υπερβολική ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα τυχερά παιχνίδια. Σε μια εποχή όπου οι ψυχολογικές πιέσεις, οι κοινωνικές προσδοκίες και οι ψηφιακές επιλογές πολλαπλασιάζονται, η ανάγκη κατανόησης των συνηθειών και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι νέοι είναι επιτακτική.
Σε αυτό το πλαίσιο, η πανευρωπαϊκή έρευνα ESPAD 2024 ρίχνει φως στη συμπεριφορά των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών σε 37 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διακρατική μελέτη του είδους της, που καταγράφει τις τάσεις στη χρήση αλκοόλ, καπνού, ψυχοδραστικών ουσιών και άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών. Με 113.883 συμμετέχοντες, η φετινή έκδοση της έρευνας αναδεικνύει σημαντικές αλλαγές στις συνήθειες, τις αντιλήψεις και την πρόσβαση των εφήβων σε προϊόντα ή δραστηριότητες που συνδέονται με τον εθισμό.
