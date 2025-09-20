Η λίστα του TasteAtlas με τα κορυφαία ελληνικά γλυκά - Η μπουγάτσα είναι στην κορυφή
Πιο παραδοσιακά γλυκά στα μισά της λίστας, πιο «εξειδικευμένα» στο τέλος
Η Ελλάδα είναι γνωστή για τις αλμυρές της γεύσεις, αλλά η παράδοση στα γλυκά δεν πάει και πίσω.
Ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas κατέταξε τα κορυφαία ελληνικά επιδόρπια, από κλασικές λιχουδιές μέχρι και τοπικά «διαμάντια».
Στην τέταρτη θέση συναντάμε τη μηλόπιτα (4.4), ενώ το γαλακτομπούρεκο (4.3) συνεχίζει να θεωρείται σταθερή αξία σε κάθε γιορτή.
Η συνέχεια φέρνει πιο ελαφριές αλλά εξίσου αγαπημένες γεύσεις. Η γαλατόπιτα (4.2) και η πορτοκαλόπιτα (4.2) ξεχωρίζουν για την κρεμώδη υφή και τα αρώματά τους.
Τα αμυγδαλωτά (4.1) ακολουθούν, ενώ οι λουκουμάδες (4.0), είτε με μέλι και καρύδι είτε με σοκολάτα, μένουν διαχρονικό street food. Στο ίδιο γκρουπ, οι δίπλες (3.9) επιβεβαιώνουν τον γιορτινό τους χαρακτήρα.
Στις τελευταίες θέσεις, αλλά πάντα αγαπημένα, συναντάμε τον χαλβά (3.6), την καλοκαιρινή καρπουζόπιτα (3.6), το ρυζόγαλο (3.6) και τα γλυκά του κουταλιού (3.5).
Οι «βασιλιάδες» της λίσταςΣτην κορυφή βρίσκεται η μπουγάτσα (4.5), με τραγανό φύλλο και κρέμα, πασπαλισμένη με άχνη ζάχαρη. Ακολουθούν ο μπακλαβάς (4.4), το αξεπέραστο σιροπιαστό με ξηρούς καρπούς, και τα μελομακάρονα (4.4), που ξεφεύγουν από τα Χριστούγεννα και αγαπιούνται όλο τον χρόνο.
Η λίστα ολοκληρώνεται με αγαπημένα «οικογενειακά» γλυκά. Η Φανουρόπιτα (3.9), που φτιάχνεται παραδοσιακά στις 27 Αυγούστου, τα κουλουράκια και μουστοκούλουρα (3.9), που είναι αγαπημένη λιχουδιά μικρών και μεγάλων και αυτά η καρυδόπιτα (3.9) με τους κουραμπιέδες (3.8) και το ραβανί (3.8), σιροπιαστό και ανάλαφρο.
