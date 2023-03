Γιατί φέτος ξεκίνησε νωρίτερα η εποχή των αλλεργιών

Κλείσιμο

Νωρίτερα ξεκίνησε φέτος η εποχή των, όπως επισημαίνουν Αμερικανοί επιστήμονες τονίζοντας ότι η τάση αυτή οφείλεται στηνΠλέον, οι επιστήμονες παρατηρούνστην ατμόσφαιρα με πολλούς να παραπονιούνται ότι επιδεινώνονται τα συμπτώματα αλλεργίας ή και άσθματος από τα οποία υποφέρουν κατά καιρούς.Ωστόσο, αν μειωθούν οι, τότε το φαινόμενο αυτό μπορεί να αντιστραφεί, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Guardian», επικαλούμενα τα πορίσματα έρευνας νοσοκομείου στη«Ενώ η μέση παγκόσμια θερμοκρασία αυξάνεται τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής , η εποχή των αλλεργιών στις ΗΠΑ ξεκίνησε πιο νωρίς καθώς η ενισχυμένη ποσότητα της γύρης την περίοδο που διανύουμε, προκάλεσε την εμφάνιση σοβαρών συμπτώματα αλλεργίας και άσθματος σε ορισμένους πολίτες».«Η ένταση των συμπτωμάτων έχει αυξηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι, πλέον, για την αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται η λήψη ενός χαπιού ημερησίως, ίσως και σε συνδυασμό με ένα ρινικό αντιφλεγμονώδες σπρέι», δηλώνει ο καθηγητής, ιατρικός διευθυντής του τμήματος Αλλεργιών και Κλινικής Ανοσολογίας στο νοσοκομείο «Brigham and Women» της Βοστώνης.Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Guardian», σε όλη τη Βόρεια Αμερική, η διάρκεια της περιόδου της γύρης αυξήθηκε κατάκαι η συγκέντρωση της γύρης κατά 21% μεταξύ των ετών, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences».«Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην υπερθέρμανση του πλανήτη», όπως υπογραμμίζεται στη μελέτη.«Οι συνθήκες υγρασίας και ζέστης ευνοούν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη των φυτών και αυτή με την σειρά της συνεπάγεται αύξηση της ποσότητας της γύρης», εξηγεί ο επικεφαλής της έρευνας, Τζον Κόστα.Μερικές από τις μεγαλύτερες πρόσφατες αλλαγές στα επίπεδα γύρης στις ΗΠΑ έχουν σημειωθεί στα νοτιοανατολικά και το Τέξας όπως και σε ορισμένες μεσοδυτικές πολιτείες, υποστηρίζει ο Γουίλιαμ Αντερέγκ, διευθυντής του τμήματος Κλιματικής «Wilkers Center for Climate Science and Policy» στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα και συντάκτης της μελέτης .Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται σε τοπικά, τα οποία μπορεί να πυροδοτήσουν την πρόωρη εμφάνιση αλλεργιών, σύμφωνα με τονΣτηο ιατρικός διευθυντής του τμήματος αλλεργιών και κλινικής ανοσολογίας στο νοσοκομείο «Brigham and Women» στη Βοστώνη παραδέχεται ότι στο ιατρείο του, έχει εκτοξευτεί ο αριθμός των ασθενών του.Τέτοια εποχή, όπως λέει, η λίστα αναμονής ήταν περίπου ένας μήνας. Τώρα το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού στο ιατρείο του είναι τον Αύγουστο.Ο καθηγητήςπροσθέτει επίσης ότι, για να μειωθούν τα συμπτώματα των αλλεργιών, είναι σημαντικό οι πολίτες να λαμβάνουν σε καθημερινή βάση ένα φάρμακο αντί να περιμένουν να εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.«Αλλεργίες δεν σημαίνει μόνο φαγούρα στα μάτια ή καταρροή. Πρόκειται για φλεγμονή των ανώτερων αεραγωγών. Όταν υπάρχει φλεγμονή, χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά για να ανακουφιστούν όσοι ταλαιπωρούνται», υποστηρίζει ο Αμερικανός επιστήμονας.Ο ίδιος, πάντως, εκφράζει την αισιοδοξία του επισημαίνοντας τι υπάρχουν αρκετές αποτελεσματικέςγια την αντιμετώπιση των αλλεργιών χωρίς ιατρική συνταγή, όπως τοκαι τοτα οποία παλαιότερα χορηγούνταν μόνο με ιατρική συνταγή.