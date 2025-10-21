Η «έξυπνη» πόλη της Ιταλίας που θεωρείται μία μικρή Βενετία - Εντυπωσιακά κανάλια και φημισμένο τιραμισού

Ενέργεια από νερόμυλους και LED φωτισμός

Πράσινη ζωή και τοπική γαστρονομία

Η πόλη έχει επαναφέρει σε λειτουργία παλιούς νερόμυλους του, με έναν από αυτούς να ηλεκτροδοτεί την τοπική ψαραγορά.Παράλληλα, τρέχει έργο 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αντικατάσταση όλων των δημοτικών φωτιστικών με τεχνολογία, που θα μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση κατά 70%.Η προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη δεν περιορίζεται στις υποδομές. Η Τρεβίζο προωθεί ήπιες μορφές τουρισμού, όπως ποδηλατικές διαδρομές κατά μήκος των καναλιών και τωντου, συνδυάζοντας φύση και γεύση.Εδώ γεννήθηκε το, ενώ η πόλη είναι φημισμένη και για το ραδίκιο της, ένα είδος κόκκινου σικοριού που χρησιμοποιείται σε ριζότο, σάλτσες και γλυκά.Οι λόφοι του Προσέκο, από την άλλη, δίνουν το παγκοσμίου φήμης αφρώδες κρασί, με τους παραγωγούς να στρέφονται σε πράσινες τεχνικές καλλιέργειας – από φωτοβολταϊκά μέχρι γεωθερμικά συστήματα ψύξης.Σήμερα, τοπροβάλλεται ως παράδειγμα ιταλικής πόλης που συνδυάζει παράδοση και βιωσιμότητα, την ώρα που η Βενετία εξακολουθεί να ασφυκτιά από την υπερβολική τουριστική πίεση.