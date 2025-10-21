Η «έξυπνη» πόλη της Ιταλίας που θεωρείται μία μικρή Βενετία - Εντυπωσιακά κανάλια και φημισμένο τιραμισού
Το Τρεβίζο απέσπασε το ευρωπαϊκό βραβείο Green Leaf και αναδεικνύεται σε τουριστικό προορισμό – Από χωματερή σε ηλιακό πάρκο, «έξυπνοι» ποδηλατόδρομοι και καθαρά κανάλια στο επίκεντρο της πράσινης μετάβασης
Ενώ η Βενετία παλεύει με την υπερτουριστική πίεση και τη ρύπανση των υδάτων, η γειτονική πόλη Τρεβίζο, μόλις 30 λεπτά μακριά, αποδεικνύει ότι η βιωσιμότητα και η ποιότητα ζωής μπορούν να συνυπάρχουν.
Η πόλη των περίπου 94.000 κατοίκων στη βόρεια Ιταλία έγινε πρόσφατα η πρώτη ιταλική πόλη που κερδίζει το ευρωπαϊκό βραβείο Green Leaf, μια διάκριση της ΕΕ που απονέμεται σε μικρότερες πόλεις (20.000–100.000 κατοίκους) για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.
Από χωματερή σε ηλιακό πάρκο
Το Τρεβίζο εντυπωσίασε τους αξιολογητές μετατρέποντας μια εγκαταλελειμμένη χωματερή σε πάρκο με φωτοβολταϊκά, αναβαθμίζοντας το σύστημα καναλιών της για καθαρότερο νερό και υλοποιώντας προγράμματα βιοποικιλότητας για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.
Παράλληλα, υλοποιεί δράσεις στις λόφους του Προσέκο – περιοχή ενταγμένη στην UNESCO – όπου οι παραγωγοί κρασιού εφαρμόζουν πλέον πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.
«Ήταν μια πρόκληση να δείξουμε ότι μια ιταλική πόλη μπορεί να κερδίσει το βραβείο», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Αλεσάντρο Μανέρα. «Δεν είναι θέμα ομορφιάς, αλλά βελτίωσης. Και η Τρεβίζο βελτιώνεται κάθε χρόνο».
Ποδηλατόδρομοι, σχολεία χωρίς πλαστικό και καθαρά νερά
Τα τελευταία επτά χρόνια, η πόλη έχει δημιουργήσει δεκάδες χιλιόμετρα νέων ποδηλατόδρομων, έχει φυτέψει 6.000 δέντρα και έχει υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανακύκλωση. Οι μαθητές λαμβάνουν μεταλλικά παγούρια αντί για πλαστικά, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Plastic Zero».
Έργο–κλειδί αποτελεί ο εκσυγχρονισμός του δικτύου λυμάτων, που κάλυπτε μόλις το 27% του πληθυσμού και σήμερα φτάνει στο 64%. «Σε λίγα χρόνια θα έχουμε καλύψει το 80% – πρόκειται για πράσινη επανάσταση, γιατί τα οργανικά λύματα κατέληγαν στα ποτάμια μας», λέει ο Μανέρα.
Οι κάτοικοι αποκαλούν το Τρεβίζο «Μικρή Βενετία», καθώς τα κανάλια της διασχίζουν το ιστορικό κέντρο, ηλικίας 2.100 ετών.
«Το νερό είναι η ψυχή της πόλης», σημειώνει η ξεναγός Ιλάρια Μπαρμπόν, προσθέτοντας ότι η ποιότητα του νερού σήμερα είναι εξαιρετική, χάρη στα έργα καθαρισμού και στις δημόσιες βρύσες που προωθούν την κατανάλωση πόσιμου νερού χωρίς πλαστικό.
Ενέργεια από νερόμυλους και LED φωτισμός
Η πόλη έχει επαναφέρει σε λειτουργία παλιούς νερόμυλους του 16ου αιώνα, με έναν από αυτούς να ηλεκτροδοτεί την τοπική ψαραγορά.
Παράλληλα, τρέχει έργο 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αντικατάσταση όλων των δημοτικών φωτιστικών με τεχνολογία LED, που θα μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση κατά 70%.
Πράσινη ζωή και τοπική γαστρονομία
Η προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη δεν περιορίζεται στις υποδομές. Η Τρεβίζο προωθεί ήπιες μορφές τουρισμού, όπως ποδηλατικές διαδρομές κατά μήκος των καναλιών και των αμπελώνων του Προσέκο, συνδυάζοντας φύση και γεύση.
Εδώ γεννήθηκε το τιραμισού, ενώ η πόλη είναι φημισμένη και για το ραδίκιο της, ένα είδος κόκκινου σικοριού που χρησιμοποιείται σε ριζότο, σάλτσες και γλυκά.
Οι λόφοι του Προσέκο, από την άλλη, δίνουν το παγκοσμίου φήμης αφρώδες κρασί, με τους παραγωγούς να στρέφονται σε πράσινες τεχνικές καλλιέργειας – από φωτοβολταϊκά μέχρι γεωθερμικά συστήματα ψύξης.
Σήμερα, το Τρεβίζο προβάλλεται ως παράδειγμα ιταλικής πόλης που συνδυάζει παράδοση και βιωσιμότητα, την ώρα που η Βενετία εξακολουθεί να ασφυκτιά από την υπερβολική τουριστική πίεση.