Οι κορυφαίες δραστηριότητες στην Ξάνθη -Ράφτινγκ, πεζοπορία, ποδηλασία

Τα στενά του Νέστου και η ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας είναι δημοφιλής προορισμός για τους λάτρεις των εναλλακτικών σπορ του βουνού. Υπάρχουν δραστηριότητες που γίνονται στις πλαγιές γύρω από το Νέστο, αλλά οι περισσότερες στο νερό και στις όχθες του ποταμού.

Καγιάκ