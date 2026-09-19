Μια απολαυστική βόλτα στα alimentari και τις salumerie του ιστορικού κέντρου της Ρώμης

«Parla Italiano?» Αν οι λέξεις trattoria, pizzeria, gelateria, ristorante, caffè, gelato, carbonara, spaghetti και vino σας φαίνονται αρκετές για να καλύψουν από γαστρονομικής πλευράς ένα ταξίδι στη Ρώμη, τότε ξανασκεφτείτε το. Γιατί αν ισχύει η γνωστή έκφραση ότι «Per Roma, non basta una vita – Για τη Ρώμη, δεν φτάνει μια ζωή», το ίδιο μπορεί να πει κανείς για τις γευστικές συγκινήσεις που η Αιώνια Πόλη προσφέρει εξίσου γενναιόδωρα με τα μεγαλοπρεπή μνημεία, τα ατέλειωτα αξιοθέατα και την εκθαμβωτική αρχιτεκτονική της. Με τον ίδιο τρόπο που συναρπάζει και μαγεύει κάθε επισκέπτη που ανακαλύπτει ή ξαναβιώνει την καθηλωτική ομορφιά που χαρακτηρίζει τις θεαματικές πλατείες και τα γοητευτικά στενά της, η Ρώμη ξεμυαλίζει με μια ατέλειωτη ποικιλία απολαυστικών γευστικών προτάσεων: από οικογενειακές hostarie που σερβίρουν λουκούλλεια γεύματα, ως pasticcerie που αποδυναμώνουν κάθε αντίσταση με τα ολόφρεσκα γλυκά και παγωτά τους, από τη ρουστίκ νοστιμιά μιας coda ala vaccinara ως τα προσεγμένα antipasti και crostini που συνοδεύουν το aperitivo, κάθε στιγμή στην ιταλική πρωτεύουσα μετατρέπεται άνετα σε μίνι γαστρονομική γιορτή.

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