Τρεις ημέρες στη Βερλίγκα: Στα 2.050 μέτρα, εκεί όπου γεννιέται ο Αχελώος

Δύο βράδια σε σκηνές οροφής, μία μεγάλη πεζοπορία, βουτιές σε νερά που κάνουν το Αιγαίο τον Αύγουστο να μοιάζει με θερμαινόμενη πισίνα και ένα ορεινό χωριό όπου τον χειμώνα μετρά ελάχιστους μόνιμους κατοίκους. Ανεβήκαμε μέχρι τη Δρακόλιμνη Βερλίγκα, στα 2.050 μέτρα του Λάκμου, και περάσαμε ένα τριήμερο σε μια γωνιά της Πίνδου που ευτυχώς αντιστέκεται ακόμη στην υπερβολική δημοσιότητα.





Η πρώτη εικόνα της Βερλίγκας μπερδεύει λίγο όποιον περιμένει να δει μια κλασική αλπική λίμνη. Δεν υπάρχει απαραίτητα μια μεγάλη, ακίνητη επιφάνεια νερού εγκλωβισμένη ανάμεσα στις κορυφές. Ανάλογα με την εποχή, το νερό απλώνεται στο οροπέδιο, στρίβει, επιστρέφει, σχηματίζει καμπύλες και μικρές λεκάνες. Από ψηλά, οι μαίανδροι μοιάζουν σαν κάποιος να έχει σχεδιάσει με το χέρι μια σειρά από γαλάζιες γραμμές πάνω στο πράσινο. Το όνομα «Βερλίγκα» συνδέεται άλλωστε με τη βλάχικη λέξη για τον μαίανδρο. Βρισκόμαστε στα 2.050 μέτρα, στον Λάκμο ή Περιστέρι, πάνω από το Χαλίκι, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα αλπικά τοπία της Πίνδου.



