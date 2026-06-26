H πόλη της Ευρώπης που λανσάρει τον «τουρισμό νοημοσύνης»
H πόλη της Ευρώπης που λανσάρει τον «τουρισμό νοημοσύνης»
Ένα νέο μοντέλο ταξιδιωτικής εμπειρίας που συνδέει την περιέργεια, τη γνώση και την προσωπική ανακάλυψη με τον ίδιο τον προορισμό
Το ταξίδι αλλάζει και μαζί του αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο οι προορισμοί επιλέγουν να αφηγηθούν τα πλεονεκτήματά τους. Η Ουψάλα προτείνει μια διαφορετική διαδρομή, παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία «IQ Tourism», μια προσέγγιση που μετατοπίζει το ενδιαφέρον από τη συσσώρευση εμπειριών στη βαθύτερη κατανόηση του τόπου.
Σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από τη Στοκχόλμη, η Ουψάλα αξιοποιεί τη φυσιογνωμία της ως πόλη με έντονο πνευματικό και νεανικό χαρακτήρα. Η παρουσία του Uppsala University, του Πανεπιστημίου της Ουψάλας, ενός από τα παλαιότερα της Ευρώπης, δεν αποτελεί μόνο ιστορική αναφορά, αλλά ζωντανό στοιχείο της ταυτότητάς της, που διαμορφώνει μια διαφορετική σχέση του επισκέπτη με τον προορισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από τη Στοκχόλμη, η Ουψάλα αξιοποιεί τη φυσιογνωμία της ως πόλη με έντονο πνευματικό και νεανικό χαρακτήρα. Η παρουσία του Uppsala University, του Πανεπιστημίου της Ουψάλας, ενός από τα παλαιότερα της Ευρώπης, δεν αποτελεί μόνο ιστορική αναφορά, αλλά ζωντανό στοιχείο της ταυτότητάς της, που διαμορφώνει μια διαφορετική σχέση του επισκέπτη με τον προορισμό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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