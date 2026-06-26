H πόλη της Ευρώπης που λανσάρει τον «τουρισμό νοημοσύνης»

Ένα νέο μοντέλο ταξιδιωτικής εμπειρίας που συνδέει την περιέργεια, τη γνώση και την προσωπική ανακάλυψη με τον ίδιο τον προορισμό