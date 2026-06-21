Domus: Ταξίδι προς την πατρότητα

Σε ένα υγρό περιβάλλον το έμβρυο συνδέεται με τον πλακούντα μέσω του ομφάλιου λώρου. Από το ίδιο υγρό περιβάλλον αναδύεται η τρυφερή αγκαλιά της μητέρας στο βρέφος, και του πατέρα που περιβάλει προστατευτικά και τους δύο.Οι διαφορετικές χρονικές στιγμές –η ανάπτυξη του ανθρώπου από ζυγωτό σε έμβρυο και έπειτα σε βρέφος στην αγκαλιά της μητέρας του– συνενώνονται στην παρακάτω ζωγραφική σύνθεση του Βασίλη Πέρρου, και η μορφή που κυριαρχεί στο επάνω μέρος της είναι εκείνη του βρέφους, σε τρεις εκδοχές. Στις δύο κοιμάται, στην τρίτη –η οποία καταλαμβάνει τη σύνθεση σε όλο της το μήκος– το βρέφος δείχνει να θηλάζει, μόνο που τα χείλη του δεν αγκαλιάζουν τον μαστό της μητέρας του, αλλά δίνουν ένα φιλί στον πατέρα του, και εκείνος με τη σειρά του φιλά τη μητέρα στο πλάι του προσώπου, δίπλα στο βλέφαρο.