ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Της Κυριακής τα πρωινά
ΑΡΧΙΚΗ

Της Κυριακής τα πρωινά

Ιδέες για βόλτες και εκδρομές που θεραπεύουν την κυριακάτικη μελαγχολία.

Της Κυριακής τα πρωινά

«Της εξοχής τα πρωινά/θα τα βρούμε ξανά αγκαλιά στο κρεβάτι/και δεν πειράζει που τόσο νωρίς/θα κοιτάμε χωρίς/να γυρεύουμε κάτι». Ιδέες για βόλτες και εκδρομές που θεραπεύουν την κυριακάτικη μελαγχολία.

Τα πρωινά της Κυριακής κινούνται σε ρυθμό διαφορετικό από εκείνον της υπόλοιπης εβδομάδας. Η Κυριακή έχει συνδεθεί με τη μελαγχολία, ίσως και τη μοναξιά. Δεν έχουμε όλοι οικογένειες, ούτε το κυριακάτικο τραπέζι αποτελεί συλλογικό κεκτημένο ή δεδομένο. Η Κυριακή είναι για μέσα στο σπίτι, αλλά είναι και για βόλτες. Καφές, μουσείο, φαγητό έξω, συνάντηση με φίλους με φορτωμένο πρόγραμμα, σαν το δικό μας, που όμως λαχταρούν κι αυτοί, με τη σειρά τους, μια παύση από όλα. Μια μικρή ανάπαυλα. Μια στιγμή να αναπνεύσουν, να πιουν ένα κρασί μαζί μας, να πουν τα νέα τους και να ακούσουν τα δικά μας.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης