Της Κυριακής τα πρωινά

«Της εξοχής τα πρωινά/θα τα βρούμε ξανά αγκαλιά στο κρεβάτι/και δεν πειράζει που τόσο νωρίς/θα κοιτάμε χωρίς/να γυρεύουμε κάτι». Ιδέες για βόλτες και εκδρομές που θεραπεύουν την κυριακάτικη μελαγχολία.

Τα πρωινά της Κυριακής κινούνται σε ρυθμό διαφορετικό από εκείνον της υπόλοιπης εβδομάδας. Η Κυριακή έχει συνδεθεί με τη μελαγχολία, ίσως και τη μοναξιά. Δεν έχουμε όλοι οικογένειες, ούτε το κυριακάτικο τραπέζι αποτελεί συλλογικό κεκτημένο ή δεδομένο. Η Κυριακή είναι για μέσα στο σπίτι, αλλά είναι και για βόλτες. Καφές, μουσείο, φαγητό έξω, συνάντηση με φίλους με φορτωμένο πρόγραμμα, σαν το δικό μας, που όμως λαχταρούν κι αυτοί, με τη σειρά τους, μια παύση από όλα. Μια μικρή ανάπαυλα. Μια στιγμή να αναπνεύσουν, να πιουν ένα κρασί μαζί μας, να πουν τα νέα τους και να ακούσουν τα δικά μας.



