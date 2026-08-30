Ο γαστρονομικός χάρτης του Πηλίου: Οι γεύσεις, τα πιάτα και τα προϊόντα

Για έναν τόπο ευλογημένο μιλούν όσοι αναφέρονται στο αγαπημένο Πήλιο και δικαίως. Ξεχωριστό, θελκτικό και παραμυθένιο σαν τα μυθικά πλάσματα που ζούσαν σε αυτό, με τη μοναδική φύση του να αγκαλιάζει τους επισκέπτες και να τους χαρίζει πανέμορφες εικόνες κάθε εποχή του χρόνου. Με την πλούσια βλάστηση που ευδοκιμεί και δημιουργεί ένα μαγευτικό σκηνικό, με χωριά μοναδικού χαρακτήρα, αληθινά στολίδια, που απλώνονται στις καταπράσινες πλαγιές του έως χαμηλά, κοντά στις παραλίες του Αιγαίου και τα ακρογιάλια του Παγασητικού.

Ό,τι και να πει κανείς για το βουνό των Κενταύρων δεν μπορεί να συγκριθεί με το θαυμασμό και τη σχεδόν μαγική αίσθηση που προκαλεί στον επισκέπτη, όσες φορές κι αν βρεθεί στα χωριά και στη φύση του. Οι δε εμπειρίες, ατελείωτες και συναρπαστικές για όλους: οπαδούς των ορεινών δραστηριοτήτων ή φίλους της θάλασσας, φυσιολάτρες ή απλά όσους αναζητούν ένα καταφύγιο ηρεμίας, χαλάρωσης κι αυθεντικής ομορφιάς. Όλες όμως με κοινό παρονομαστή: την απολαυστική κατάληξη σε ένα τραπέζι πλούσιο και φιλόξενο, γεμάτο αυθεντικές γεύσεις που έχουν φυσικά σαν βάση τους μοναδικούς καρπούς της πηλιορείτικης γης.

Νόστιμοι καρποί και φρούτα γεμάτα γεύση

Καρποί δέντρων, άγρια χόρτα, αρωματικά βότανα, ελαιόδεντρα κι αμπέλια είναι τα δώρα του εύφορου βουνού και μάλιστα σε τέτοια ποικιλία, που δικαίως υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που να μην ευδοκιμεί σε αυτόν τον τόπο. Και ποιος δεν γνωρίζει τα περίφημα τραγανά, κατακόκκινα μήλα Ζαγορίν και τα πηλιορείτικα φιρίκια – χαρακτηρισμένα ΠΟΠ από το 2011 -, σήμα κατατεθέν της πανέμορφης Ζαγοράς και των γύρω χωριών και καμάρι των ανθρώπων τους, που αφιερώνουν όλη τους την ενέργεια στην καλλιέργεια των κορυφαίων σε γεύση φρούτων. Και μπορεί τα φιρίκια να καλλιεργούνταν στο Πήλιο από τον 18ο αιώνα, το μοναδικό μικροκλίμα του όμως αποδείχθηκε άριστο και για τις ποικιλίες Starking, Golden που εδώ αποκαλούνται και κιτρινόμηλα ή μπανανόμηλα, Gala, Fuji, Jona και την παλιά ποικιλία Ρενέδες ή κολιμπασέικα που θεωρούνται τα γευστικότερα ξινόμηλα.



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