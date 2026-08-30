Στα ιερά βουνά και τις ιστορικές πόλεις της Ιαπωνίας

Μόλις μια ώρα απόσταση από το πολύβουο Τόκιο και περίπου τέσσερις ώρες από την παλαιά ιστορική πρωτεύουσα Νάρα κι όμως η Καμακούρα μοιάζει να βρίσκεται αιώνες μακριά. Μια πόλη μύθος, σμιλεμένη από σιωπή, ατσάλι και πίστη. Περιτριγυρισμένη από δασώδεις πράσινους λόφους με το πρόσωπό της να ανοίγεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, η Καμακούρα, είναι ένας τόπος γαλήνιος, γεμάτος αρχαία ενέργεια. Μια πόλη που συνδυάζει την θαλασσινή αύρα του Ειρηνικού με την πνευματική κληρονομιά των Σαμουράι.

Το πνεύμα του Μιναμότο νο Γιοριτόμο, του Σογκούν που μετέτρεψε το άλλοτε μικρό ψαροχώρι στο πρώτο Σογκουνάτο της χώρας πλανιέται ακόμη στα στενά σοκάκια της. Στις ακτές του κόλπου Σαγκάμι και στους δασωμένους λόφους της με τους ναούς και τα ιερά, φτερουγίζουν οι ψυχές των πολεμιστών Σαμουράι. Η Καμακούρα είναι το λίκνο της στρατιωτικής τάξης των Σαμουράι, η πόλη που άλλαξε την ιστορία της Ιαπωνίας.

Η ιστορία

Μέχρι τα τέλη του 12ου αιώνα τη νησιωτική χώρα της Άπω Ανατολής κυβερνούσε ο Αυτοκράτορας και η εκλεπτυσμένη, αλλά αδύναμη αριστοκρατία του Κιότο. Όλα άλλαξαν μετά τον εμφύλιο πόλεμο Γκενπέι, και την επικράτηση της φατρίας των Μιναμότο. Ο Μιναμότο νο Γιοριτόμο ηγέτης της φατρίας αφού εξολόθρευσε τους αντιπάλους του, ίδρυσε το πρώτο Σογκουνάτο (στρατιωτική κυβέρνηση) στην ιστορία. Ως έδρα του επέλεξε την Καμακούρα, η οποία λόγω της στρατηγικής θέσης της ήταν δύσκολο να δεχτεί επίθεση.



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