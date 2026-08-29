Σκόπελος: Δραστηριότητες σε ένα νησί γεμάτο μονοπάτια και γαλάζιες αποδράσεις

Δεκάδες μονοπάτια και παλιά καλντερίμια διασχίζουν τη Σκόπελο από τη μία άκρη ως την άλλη περνώντας μέσα από καταπράσινα πευκοδάση, παλιά κτήματα και μονές, προσφέροντας υπέροχη θέα από πολλά σημεία τους.

Πεζοπορία

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διαδρομές είναι η κυκλική Χώρα – Αγία Μαρίνα – Μονή Σωτήρος – Χώρα, μήκους 5,8 χλμ. Ξεκινώντας από τη Χώρα θα περάσετε από τα ξωκλήσια του Αγίου Γεωργίου, του Προφήτη Ηλία και της Αγίας Μαρίνας, όπου υπάρχει πέτρινη κρήνη με δροσερό νερό όλο τον χρόνο. Από εδώ συνεχίζετε προς την περιοχή των Μύλων, ανάμεσα σε παλιά κτήματα, και κατόπιν ανηφορίζετε στη βουνοπλαγιά του Παλουκιού. Από τα ανοίγματα της βλάστησης θα απολαύσετε τη θέα προς τη Χώρα και τη θάλασσα και στη συνέχεια θα φτάσετε στη Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, το σημαντικότερο αξιοθέατο της διαδρομής: θεωρείται η παλαιότερη του νησιού (τέλη 15ου -αρχές 16ου αι.) και υπάγεται στη Μονή Ξενοφώντος του Αγίου Όρους. Από τη μονή επιστρέφετε προς τη Χώρα, ή μπορείτε να συνεχίσετε προς την κορυφή του Παλουκιού, ακολουθώντας μια ξεχωριστή κυκλική διαδρομή 4,6 χλμ. Η πορεία γίνεται εξ ολοκλήρου σε μονοπάτι και ανηφορίζει μέσα από το δάσος, με πυκνές συστάδες πουρναριών και ψηλά πεύκα.

Πιο απαιτητική είναι η κυκλική πορεία Χώρα – Κοιμησιά – Ψαλίδι – Χώρα, μήκους 10 χλμ., με υψομετρική διαφορά 380 μ. Ξεκινά από τα πλακόστρωτα σοκάκια της Χώρας και συνεχίζει προς την περιοχή του Κάμπου, όπου θα συναντήσετε την ερειπωμένη Μονή Επισκοπής και τον Άγιο Ιωάννη του Κάμπου. Στη συνέχεια ανηφορίζετε στη ρεματιά της Κοιμησιάς και ακολουθείτε το παλιό μονοπάτι που χρησιμοποιείται ακόμη για την πρόσβαση στα κτήματα που βρίσκονται στις πλαγιές. Στο νοτιότερο και ψηλότερο σημείο, στην περιοχή Πετράκη, υπάρχει δυνατότητα να ακολουθήσετε χωματόδρομο μέσα στο δάσος προς τον Αγνώντα. Για την επιστροφή στη Χώρα ακολουθείτε το όμορφο μονοπάτι του Ψαλιδιού που διασχίζει ένα πυκνό πευκοδάσος και περνάει δίπλα από τη Μονή Προφήτη Ηλία, πριν κατηφορίσει προς τη Χώρα.



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